Amazon Prime Video annuncia la seconda stagione di Absentia!

Amazon Prime Video ha annunciato che la seconda stagione di Absentia sarà disponibile il 14 giugno.

Amazon Prime Video continua a perseguire la sua strategia di espansione, produzione ed acquisizione contenuti per portare la sua piattaforma al pari di Netflix e altri colossi del settore.

Nelle ultime ore, la società statunitense ha annunciato che la seconda stagione di Absentia sarà disponibile il prossimo 14 giugno.

“Absentia narra la storia dell’agente dell’FBI Emily Byrne (Katic) che, scomparsa senza aver lasciato traccia, è stata dichiarata morta dopo aver investigato su uno dei più famosi serial killer di Boston“, recita il comunicato ufficiale Amazon. “Sei anni più tardi, Emily viene trovata in una casetta nel bosco, semi viva e senza memoria degli anni trascorsi. Tornata a casa apprende che suo marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), si è risposato e che suo figlio, Flynn, è stato cresciuto da un’altra donna. Inoltre si ritrova implicata in una nuova serie di omicidi“.

Il cast di questa serie televisiva vanta la presenza di volti nuovi nel panorama mondiale, infatti troviamo Patrick Heusinger (Jack Reacher 2: Never Go Back), Cara Theobold (Downton Abbey), Neil Jackson (Westworld), Angel Bonanni (False Flag) e Paul Freeman (The Dogs of War). Per la seconda stagione entrano nel cast anche Matthew Le Nevez (The Widow) e Natasha Little (The Night Manager).

“Nella seconda stagione, dopo aver scovato e ucciso il suo rapitore, Emily è in difficoltà nel ritrovare un equilibrio e ricominciare una nuova vita da madre sopravvissuta a sei anni di torture fisiche e mentali. Nonostante abbia un grande desiderio di ricostruire una relazione con suo figlio, Emily non riesce a liberarsi dall’oscurità del suo passato. Incarica un detective della polizia di Boston, Tommy Gibbs (Angel Bonanni), di indagare in segreto sulla sua storia misteriosa. Quando il caso si rivela una questione di vita o di morte, Emily rischierà tutto pur di far venire a galla la verità e proteggere la sua famiglia“, conclude il bollettino della società statunitense.

Per chi non conoscesse le persone che stanno dietro questa produzione, Absentia è prodotta e diretta da Oded Ruskin (False Flag). Inoltre, i produttori esecutivi della serie sono anche Katic, Matt Cirulnick (South Beach), Julie Glucksman (Still Small Voices) e Maria Feldman (False Flag). Tra i registi degli episodi si annoverano anche Adam Sanderson (Mermaids) e Kasia Adamik (The Border).

Mancano ancora mesi al debutto ufficiale, vi invitiamo quindi di guardare il trailer ufficiale pubblicato da Amazon Prime Video e le primissime immagini della seconda stagione.