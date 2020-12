Amazon Prime Video: i migliori film delle feste

In occasione delle feste natalizie, Amazon Prime Video offre una selezione di titoli a tema, da vedere in questi giorni con tutta la famiglia. Si parte con 10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi, in esclusiva su Prime Video dal 4 dicembre, oppure, per chi preferisce un Natale romantico, può virare sui classici come Love Actually e L’amore non va in vacanza; per i più piccoli, una ricca selezione di film d’animazione, da La Freccia Azzura alla più recente versione animata de Il Grinch. Di seguito, ne vediamo alcuni nel dettaglio, per aiutarvi a scegliere cosa guardare nelle feste.

Leggi anche: I migliori documentari su Amazon Prime Video

I migliori film per le feste

10 giorni con Babbo Natale

Con gli stessi protagonisti di 10 giorni senza mamma, interpretati da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, in questo sequel diretto da Paolo Genovese vedremo la famiglia alle prese con Babbo Natale, interpretato da Diego Abatantuono, in un viaggio verso la Lapponia per trascorrere insieme il Natale.

Il Grinch

Ron Howard dirige una delle più classiche fiabe natalizie, in questa versione interpretata da Jim Carrey, intento a mettersi nei panni della perfida e scorbutica creatura verde col solo scopo di fermare il Natale, festa che odia profondamente. Il film del 2001, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di Dr. Seuss, ha vinto il Premio Oscar per il miglior trucco.

Love Actually

Dai creatori de Il diario di Bridget Jones e Notting Hill, il film racconta le storie di nove personaggi che si intrecciano, in una Londra nelle settimane che portano a Natale, per raccontare la complessità dei rapporti umani. Con Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson, Love Actually vi porterà alla scoperta dell’amore in quello che è diventato ormai un classico delle feste natalizie.

La banda dei Babbi Natale

Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e quasi sempre una garanzia. In questa pellicola natalizia, i tre si troveranno, la sera della vigilia di Natale, in questura, dove dovranno scagionarsi raccontando la loro storia, dal momento che sono stati accusati di furto. La pellicola del 2010 diretta da Paolo Genovese è stata un successo al botteghino nel Natale dello stesso anno.

La Freccia Azzurra

Nella cittadina di Orbetello i bambini si accalcano davanti al negozio della Befana che durante tutto l’anno riceve lettere e, nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, porta i doni a tutti coloro che si sono comportati bene. Questa volta, però, molti bambini rischiano di non ricevere nulla per colpa del suo perfido assistente Scarafoni. Dall’omonimo romanzo di Gianni Rodari, il primo film dello studio Lanterna Magica, diretto da Enzo D’Alò.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Il racconto del Canto di Natale di Dickens è uno dei più emozionanti di sempre, nonchè un classico natalizio. In questo film, viene raccontata la storia di come Charles Dickens (interpretato da Dan Stevens) trovò l’ispirazione per questa favola, creata mescolando episodi della sua vita reale ed elementi fantastici per dare vita a personaggi indimenticabili, ormai parte integrante dell’immaginario natalizio collettivo.

Vacanze di Natale

Vacanze di Natale è il primo vero e proprio “cinepanettone”. Uscito nei cinema nell’ormai lontano 1983, il film racconta le storie di un gruppo di italiani in vacanza a Cortina, raccontate con la solita ironia e goliardia tipica di Carlo Vanzina.

Per tutte le pellicole natalizie disponibili, vi invitiamo a visitare la sezione apposita di Amazon Prime Video, che trovate semplicemente cliccando su questo link.