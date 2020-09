Amazon Prime Video: tutte le novità di ottobre

Come ogni mese, Amazon Prime Video arricchisce il suo catalogo per regalare agli abbonati un’offerta sempre migliore e competitiva. Ecco quindi tutte le novità di ottobre tra nuove stagioni e nuovi film, serie complete e classici senza tempo.

Savage X Fenty Show Vol. 2

Uscita: 2 Ottobre 2020

L’attesissimo Savage X Fenty Show Vol. 2 è un fashion show unico per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall’icona della musica e della moda, Rihanna, che combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le performance speciali di alcuni dei protagonisti del mondo della musica come la star dell’hip-hop Travis Scott, ma anche Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch e Rosalia.

Nuovamente in scena anche volti noti del Savage X Fenty Show: Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani e Paloma Elsesser. Al loro fianco, le new entry Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith Chika, Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall e molte altre, tutte con indosso gli ultimi look savage e la tostissima collezione autunno 2020 di Savage X Fenty, disponibile nello store di Amazon Fashion e su Savage X Fenty.

The Walking Dead: World Beyond

Uscita: 2 Ottobre 2020

Dopo il successo di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e consolidati nelle loro identità, buone o cattive. Potete anche leggere la nostra recensione in anteprima.

Questo nuovo capitolo della saga è creato da Scott M. Gimple con Matt Negrete, qui anche nel ruolo di showrunner, e interpretato da Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond affiancati da guest star come Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) nel ruolo di Lyla, una figura misteriosa che opera nell’oscurità per la causa in cui crede; Al Calderon (Step Up: High Water) nei panni di Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) nel ruolo di Tony e Ted Sutherland (Fear Street, Rise) nei panni di Percy.

The Lie

Uscita: 6 Ottobre 2020

Quando la loro figlia confessa di aver ucciso a sangue freddo la sua migliore amica, due genitori cercheranno in ogni modo di coprire la verità, costruendo una intricata ragnatela di bugie e falsità nella quale rimarranno loro stessi intrappolati.

Con Mireille Enos, Peter Sarsgaard e Joey King; scritto e diretto da Veena Sud, basato sul film “Wir Monster” scritto da Marcus Seibert, Sebastian Ko; prodotto da Alix Madigan, Christopher Tricarico, e Jason Blum; produttori esecutivi: Howard Green, Kim Hodgert, Jeanette Volturno, Couper Samuelson e Aaron Barnett.

Black Box

Uscita: 6 Ottobre 2020

Dopo aver perso sua moglie e la memoria in un incidente d’auto, un padre di famiglia si sottopone ad una dolorosa cura sperimentale che gli fa venire dubbi sulla propria identità.

Con Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa e Troy James; diretto da Emmanuel Osei-Kuffour; sceneggiatura di Emmanuel Osei-Kuffour e Stephen Herman; storia di Stephen Herman; produttori esecutivi Jason Blum, Jay Ellis, Aaron Bergman, Lisa Bruce, Marci Wiseman, Jeremy Gold, Mynette Louie e William Marks.

Nocturne

Uscita: 13 Ottobre 2020

Tra le mura di una rinomata accademia d’arti, una timida studentessa di musica inizia a superare in bravura e successo la sua gemella nel momento in cui mette le mani su un quaderno una volta appartenuto a un altro studente, da poco deceduto.

Con Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon eIvan Shaw; scritto e diretto da Zu Quirke; produttori esecutivi Jason Blum, Lisa Bruce, Marci Wiseman, Jeremy Gold, Matthew Myers e Fodhla Cronin O’Reilly.

Evil Eye

Uscita: 13 Ottobre 2020

Una storia d’amore apparentemente perfetta si trasforma in un incubo quando la madre di lei si convince che il nuovo ragazzo di sua figlia abbia una macabra connessione con il suo passato.

Con Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskatie Bernard White; diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani; scritto da Madhuri Shekar; produttori esecutivi Jason Blum, Priyanka Chopra, Lisa Bruce, Marci Wiseman, Jeremy Gold, Guy Stodel, Anjula Acharia, Emilia Lapentae Kate Navin; produttori Ian Watermeier, Nina Aujla.

NOS4A2

Uscita: 23 Ottobre 2020

La seconda stagione di NOS4A2 riprende otto anni dopo gli avvenimenti accaduti nella prima stagione. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è più determinata che mai a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto) che, dopo essersi confrontato con la propria mortalità, ritorna assetato di vendetta nei confronti di Vic. Questa volta si concentra sulla persona a lei più cara, suo figlio di otto anni, Wayne. La gara per l’anima di Wayne porta Vic e Charlie ad affrontare gli errori del proprio passato per riuscire ad assicurarsi il futuro del bambino.

Basato sul romanzo bestseller di Joe Hill, la seconda stagione vede protagonisti l’attore e produttore nominato agli Emmy Zachary Quinto e l’attrice emergente Ashleigh Cummings. Nel cast al loro fianco Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David e Mattea Conforti.

Utopia

Uscita: 30 Ottobre 2020

Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi che cerca di salvare il mondo. Ispirata all’omonima serie britannica, la nuova serie Amazon Original è scritta da Gillian Flynn, qui anche showrunner ed executive producer. La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all’ossessione comune per una graphic novel, apparentemente di finzione, intitolata “Utopia”.

Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon “Wanna” Walton) saranno capaci di portare alla luce messaggi nascosti nelle pagine di “Utopia” che predicono una minaccia per l’umanità.

Il gruppo affronterà così un’avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la famosa protagonista del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unirà alla loro missione per salvare il mondo celando lei stessa altri segreti.

Nel cast John Cusack – per la prima volta membro fisso in una serie televisiva – (Dr. Kevin Christie), Rainn Wilson (Dr. Michael Stearns), Farrah Mackenzie (Alice), Christopher Denham (Arby) e Cory Michael Smith (Thomas Christie).

Truth Seekers

Uscita: 30 Ottobre 2020

Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori della nuova serie comedy soprannaturale Truth Seekers che segue una squadra di investigatori paranormali part-time uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure tramite un canale online.

Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali e conducono alla scoperta di una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l’intera razza umana. Truth Seekers unisce il comico e il terrificante, in una nuova entusiasmante interpretazione del genere.

Nel cast della serie, Nick Frost, nel ruolo di Gus, Simon Pegg nei panni di Dave, Samson Kayo nel ruolo di Elton, Malcolm McDowell nei panni di Richard, Emma D’Arcy nel ruolo di Astrid e Susan Wokoma nei panni di Helen.

The Challenge: ETA

Uscita: 30 Ottobre 2020

The Challenge: ETA è la nuova docuserie Amazon Original spagnola in otto episodi che racconta la storia del gruppo terroristico a partire dal suo primo omicidio nel 1968, fino al suo scioglimento nel 2018 e la lotta del governo spagnolo e della Guardia Civile contro di esso. La docuserie è un viaggio storico inedito attraverso testimonianze di personaggi chiave dell’epoca e immagini mai viste prima.

The Challenge: ETA è una docu-serie narrata da persone reali e include interviste approfondite con quattro ex presidenti del governo spagnolo: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, che hanno affrontato l’organizzazione terroristica sia politicamente che attraverso le forze di polizia. Sono incluse anche le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, alti funzionari della polizia militare spagnola, tra cui Manuel Sánchez Corbi, e di ex membri dell’ETA. Queste testimonianze narrano le loro operazioni più difficili e rischiose per neutralizzare i comandi successivi.

Composto da oltre 80 interviste, The Challenge: ETA racconta di uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che provocarono più di 800 morti.

Le altre novità del mese di Ottobre

Welcome to the Blumhouse

È il primo progetto di una serie tematica di film Amazon Original su Prime Video ed è composto da otto film di genere prodotti da Blumhouse Television di Jason Blum e Amazon Studios, caratterizzati dalla suspense da brivido, marchio di fabbrica di Blumhouse.

Ciascuna storia racconta temi comuni incentrati sulla famiglia e sull’amore come forze redentrici o distruttive ma lo fa con una prospettiva particolare, e grazie ad un variegato cast di talenti emergenti e attori affermati. I primi quattro titoli debuttano in esclusiva su Prime Video a ottobre 2020, mentre gli ultimi quattro saranno disponibili nel 2021.

Nuovi film in arrivo

Charlie’s Angels | 1 ottobre

Old Man & The Gun | 1 ottobre

Si muore solo da vivi | 1 ottobre

Un nemico che ti vuole bene | 1 ottobre

The Children Act – Il Verdetto | 1 ottobre

Non si scherza col fuoco | 2 ottobre

The Day After Tomorrow | 4 ottobre

Io, Robot | 7 ottobre

King Arthur | 8 ottobre

City of lies – L’ora della verità | 10 ottobre

Nessuno come noi | 10 ottobre

The Boy – La maledizione di Brahms | 10 ottobre

Maze Runner – Il labirinto | 11 ottobre

Maze Runner – La fuga | 12 ottobre

Un affare di famiglia | 15 ottobre

What the Constitution Means to Me | 16 ottobre

Marrowbone | 20 ottobre

Night Hunter | 22 ottobre

Ancora auguri per la tua morte | 26 ottobre

Nuove serie in arrivo

Law & Order – stagioni 10-20 | 1 ottobre

American Dad – 8 stagioni | 5 ottobre

Grey’s Anatomy – stagione 15 | 5 ottobre

Film in scadenza

Pulp Fiction | fino al 1 ottobre

Kill Bill: Volume 1 | fino al 7 ottobre

Kill Bill: Volume 2 | fino al 7 ottobre

After | fino al 10 ottobre

Scarface | fino al 31 ottobre

Serie tv in scadenza

One-Punch Man | Fino al 13 ottobre