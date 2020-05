Amazon Prime Video – nuovi anime Dynit disponibili

Amazon Prime Video ha aggiunto al suo già ricchissimo catalogo anime alcune nuove proposte targate Dynit.

Eccovele nello specifico.

Ghost in the Shell 2: Innocence

Anno 2032. Le differenze tra gli esseri umani e le macchine sono quasi scomparse. Gli umani hanno dimenticato le loro origini e quelli che restano convivono con i cyborg (umani che esistono in corpi interamente meccanici) e dolls (robot privi di qualsiasi elemento di umanità). Batou è un cyborg. Le uniche tracce di umanità risiedono nel suo cervello e nel ricordo di una donna chiamata Mayor. Batou sta indagando su una nuova specie di creature, i gynoid. Esseri dall’aspetto femminile creati per la soddisfazione del desiderio sessuale che uccidono i loro padroni. La detection lo indurrà a porsi domande sul suo essere più profondo.

Su Amazon Prime Video è già disponibile il film di Ghost in the Shell del 1996.

Mobile Suit Gundam Thunderbolt December Sky

Il settore Thunderbolt, una zona spaziale squassata di continuo da imponenti fulmini, fino a poco tempo prima ospitava la colonia di Side 4, Mua. Qui è facile avanzare di grado: basta sopravvivere abbastanza a lungo alla carneficina infinita. In questo conflitto, che esige ingenti perdite a ogni scorreria, non sorprende che i combattenti si affidino alla musica per trovare un minimo conforto.

Mobile Suit Gundam Thunderbolt: Bandit Flower

Il settore Thunderbolt, una zona spaziale squassata di continuo da imponenti fulmini, fino a poco tempo prima ospitava la colonia di Side 4, Moore. Qui è facile avanzare di grado: basta sopravvivere abbastanza a lungo alla carneficina infinita. Completamente distrutta da un’azione bellica, l’area ora presenta un desolante panorama di detriti, utilizzati da uno sparuto gruppo di soldati di Zeon come nascondiglio per i loro appostamenti. I cecchini della Divisione Living Dead sono sfruttati come cavie per il nuovo Psycho Zaku, che solo un menomato privo sia di mani che di piedi può manovrare. I loro avversari sono i sopravvissuti di Side 4, appartenenti all’Esercito della Federazione Terrestre.In questo conflitto, che si è subito portato via tutti i veterani di guerra e che esige ingenti perdite a ogni scorreria, non sorprende che i combattenti si affidino alla musica per trovare un minimo conforto jazz per il pilota Io Fleming, cui verrà affidato un Gundam sperimentale scelte ancora più retrò per il più forte dei suoi avversari della Divisione Living Dead, Daryl Lorenz.

Su Amazon Prime Video è già disponibile la serie classica di Gundam.

Inuyasha Stagione 3

Il sangue demoniaco di Inuyasha si sta risvegliando e rischia di prendere il sopravvento sulla sua natura di mezzo-demone. C’è un solo modo per mantenere l’equilibrio mentale e non trasformarsi in una belva pericolosa e crudele: portare sempre con sé Tessaiga, la spada dagli straordinari po-teri capaci di tenere a freno i suoi istinti più feroci. Ma negli ultimi tempi l’arma ricavata da una zanna del padre è diventata pesante e difficile da maneggiare. Come fare per alleggerirla? Il fab-bro Totosai non ha dubbi e invita l’eroe a sconfiggere Ryukotsusei, un gigantesco demone dalla forza devastante.

Inuyasha Stagione 4

Riprende la ricerca di Inuyasha, Kagome e i loro compagni di viaggio, sempre a caccia dei frammenti dispersi della Sfera dei Quattro Spiriti e del loro acerrimo nemico, il perfido demone Naraku. Il primo incidente di percorso proviene stavolta da Jaken, il servitore di Sesshomaru, che tenta di rubare Tessaiga a Inuyasha per dimostrare fedeltà al suo padrone. Rapimenti misteriosi, spiriti vendicativi, demoni dalle fattezze più improbabili… Benvenuti nel periodo Sengoku!

Su Amazon Prime Video sono già disponibili sia le prime due stagioni che i film di Inuyasha.

NANA

A bordo di un treno per Tokyo Nana Komatsu (“Hachi” per gli amici) sceglierà il posto a fianco di NANA Osaki, il cui unico desiderio è raggiungere la metropoli per diventare una star del rock. Hachi è una ragazza allegra e spensierata, con un unico grosso difetto: s’innamora troppo in fretta e spesso della persona sbagliata! Ora però sta viaggiando per raggiungere il suo grande amore Shoji che da ormai un anno si è trasferito nella capitale per studiare all’Accademia di Belle Arti.

NANA Osaki invece si allontana da un passato difficile, sembra che tutti alla fine scelgano di abbandonarla, così hanno fatto Ren, il suo ragazzo e ancor prima sua madre… ma NANA non è una tipa che ama autocommiserarsi troppo e a 20 anni ha deciso di farsi un regalo speciale: un biglietto del treno e una nuova vita a Tokyo!

Le due ragazze non condivideranno solo lo stesso nome e treno ma per un caso fortuito o per un destino ineluttabile, anche lo stesso appartamento! Qui inizieranno insieme le loro nuove vite che per forza di cose, diverranno un unico intreccio. L’innocente e sincera Hachi e la matura e decisa NANA, opposte nei loro modi di affrontare la vita e le sue difficoltà, si troveranno a contare una sull’altra per poter realizzare i loro sogni.

Su Amazon Prime Video è anche disponibile la serie live action di Nana.