Amazon Prime Video sta sviluppando il live-action di She-Ra

She-Ra – La Principessa del Potere, il cartone animato del 1985, spin-off della precedente serie del 1983 He-Man e i dominatori dell’universo, diventa una serie live-action curata da Amazon, almeno secondo quanto riportato da Variety.

A occuparsi della produzione Dreamworks Animation. Per quanto riguarda la trama, nulla è ancora stato rivelato, se non che, la versione live-action sarà una nuova storia a sé stante e non sarà collegata allo serie animata di Netflix né a quella originale degli anni ’80.

She-Ra La Principessa del Potere: il cartone animato

Il personaggio di She-Ra ha debuttato per la prima volta sullo schermo nel film d’animazione He-Man – Il segreto della spada (He-Man and She-Ra: The Secret of the Sword) nel 1985 come parte del franchise He-Man e i dominatori dell’universo prima di ottenere la sua serie di cartoni animati, She-Ra – La Principessa del potere. Per altro Netflix distribuirà il reboot di He-Man e i dominatori dell’universo intitolato He-Man and the Masters of the Universe dal 16 settembre 2021.

Il cartone animato di She-Ra La Principessa del Potere è diviso in due stagioni, composte rispettivamente da 65 e 28 episodi.

Nella serie animata originale, il vero nome di She-Ra è Principessa Adora, la sorella gemella perduta da tempo del Principe Adam, alias He-Man. Fu rapita da piccola da Hordak dell’Orda del Male e portata sul pianeta Etheria, dove fu controllata mentalmente per servire come Capitano della Forza dell’Orda. He-Man alla fine l’ha aiutata a rompere il controllo mentale e le ha dato la Spada della Protezione, che le permette di trasformarsi in She-Ra e le garantisce un potere incredibile.

Vi ricordiamo che sempre Netflix, tra il 2018 e il 2020, ha distribuito il remake in cinque stagioni, composte in totale da 52 episodi, di She-Ra – La Principessa del Potere:

La guerriera Adora trova una spada magica e si trasforma nella leggendaria eroina She-Ra. Si schiera con la Ribellione, ma l’amica del cuore rimane con l’Orda infernale.

