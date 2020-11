Amazon Prime Video – tutti i nuovi anime Yamato Video disponibili

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Yamato Video ha confermato tutti gli anime recentemente aggiunti al catalogo Amazon Prime Video.

Vi avevamo già segnalato l’arrivo sulla piattaforma streaming della serie cult Berserk. Si tratta della serie del 1997 nella sua versione rimasterizzata già trasmessa precedentemente dal canale satellitare Man-Ga.

Le vicende di Berserk si incentrano su Gatsu, un guerriero maledetto costretto a vagare senza sosta per sopravvivere e trovare vendetta. La storia, inizialmente horror ma via via arricchita di elementi del genere fantasy, esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Le tematiche principali sono l’illusorietà del libero arbitrio, l’oscuro e necessario potere della violenza, il destino dell’uomo, l’istinto di conservazione, l’onnipresenza del male. Tanto l’anime quanto il manga sono noti per la loro cruda violenza.

Yamato Video su Amazon Prime Video – i nuovi anime

Per vedere i contenuti di Yamato Video su Amazon Prime Video basta un click ed è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni!

Ecco le nuove aggiunte:

City Hunter – Guerra al Bay City Hotel

Il nuovo Bay City Hotel troneggia sulla città e la serata di inaugurazione sarà spettacolare, anzi, pirotecnica; partecipanti straordinari: un generale in fuga, il Pentagono e il potentissimo computer Bay City. Oltre a Ryo Saeba, ovviamente.

City Hunter – Un complotto da un milione di dollari

Una bella bionda cerca protezione presso Ryo Saeba: afferma di essere sfuggita al controllo di un capomafia troppo geloso. Ma l’ordine partito da Los Angeles riguarda l’eliminazione proprio di Ryo!

Judo Boy

Il giovane Sanshiro Kurenai è l’erede di un dojo di judo. Un giorno trova il suo amato padre morto e un occhio di vetro non troppo lontano dal suo cadavere. Deciso a vendicare suo padre, Sanshiro e il suo amico Ken partono per un viaggio alla ricerca del misterioso assassino con un occhio solo.

My Santa

Santa è nato la notte del 24 Dicembre e per questo motivo i suoi genitori lo hanno chiamato con quel singolare nome, causandogli però un’avversione per le festività, che è sempre costretto a trascorrere in solitudine. Questo Natale, però, Santa riceve una visita inaspettata: la giovane Mai, una Santa Claus in training, bussa alla sua porta decisa di far ricredere il ragazzo ad ogni costo.

Yamato Video su Amazon Prime Video – gli anime già disponibili

L’impero dei cadaveri

Sul finire del diciottesimo secolo, Victor Frankenstein perfeziona una rivoluzionaria tecnologia che consente di riportare in vita i defunti. Cent’anni dopo i cadaveri, programmati alla stregua di macchine, costituiscono il fulcro della vita economica dell’Inghilterra. John H. Watson, affranto dalla prematura scomparsa del suo amico Friday, si domanda però se in un cadavere possa albergare un’anima.

Devastato da una catastrofe nucleare, il mondo ha dato origine ai «goviterni», entità amministrative che tramite la propaganda di principi etici e tecnologie di monitoraggio implementate nel corpo umano promuovono il valore della salute e della vita. Per ribellarsi alla pressione della società tre ragazze progettano il suicidio, ma due di loro falliscono. Tuan finge di conformarsi al sistema ma lo spettro di Miach, la compagna di tredici anni prima, si appresta a sconvolgere l’intera società.

L’organo genocida

L’inferno si trova qui, dentro la testa. Il proliferare del terrorismo, culminato con la distruzione di Sarajevo per mezzo di una bomba nucleare fatta a mano, ha indotto le principali nazioni a radicalizzare le proprie misure di sicurezza tracciando costantemente i cittadini. In parallelo a questa trasformazione, nei paesi in via di sviluppo scoppia un’epidemia di genocidi riconducibile a un enigmatico individuo di nome John Paul. Sulle sue tracce viene inviato Clavis Shepherd, capitano dell’esercito informativo degli Stati Uniti, chiamato a far luce sul legame che intercorre tra le parole e le azioni umane.

Lamù The Movie 2 Beautiful Dreamer

Gli alunni del liceo Tomobiki sono in fermento per l’inaugurazione del festival studentesco, ma nessuno sembra rendersi conto che la vigilia del festival si sta ripetendo sempre uguale da chissà quanto tempo. Come se non bastasse, Ataru e compagni scoprono di essere rimasti i soli esseri viventi nel quartiere. Chi sarà il responsabile di questo assurdo incubo?

Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto

Le guerre nucleari hanno devastato il pianeta, uccidendo ogni forma di vita al di fuori di quella umana. I sopravvissuti vivono in lande aspre e desolate, cercano di nascondersi dalla furia del malvagio Sauzer, sacro imperatore della scuola di Nanto, e pregano che arrivi un nuovo salvatore, che riporti la pace nel mondo e metta fine alla paura. A proteggere i poveri e gli indifesi è Kenshiro, erede della tecnica di combattimento millenaria della “Divina scuola di Hokuto”, mentre suo fratello Toki usa quel sapere per guarire i bisognosi e il maggiore dei tre, Raoul, sfrutta gli stessi insegnamenti per soddisfare la sua sete di potere. I tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Sauzer, ma solo Kenshiro sarà chiamato allo scontro finale….

Ken il guerriero – La leggenda di Julia

La piccola Julia sta per partire con il fratello Ryuga, il cagnolino Tobi e l’anziano Dharma per il Giappone, quando ha una premonizione che l’aereo esploderà: quando succede, la bimba è spaventata dalla cosa, ma Dharma la rassicura promettendole di prendersi sempre cura di lei.In Giappone, Dharma la porta con Tobi alla palestra dove Raoul, Toki, Jagger e Kenshiro si addestrano affrontandosi a vicenda; qui scatta il colpo di fulmine tra Ken e Julia, che comincia a sorridere dopo essere sempre stata triste e silenziosa; Dharma e Ryuken capiscono che questo incontro è stato voluto dal destino.

Ken il guerriero – La leggenda di Raoul

Le fiamme nucleari hanno avvolto l’intero pianeta riducendolo in cenere. In un mondo dominato dalla violenza vi è Raoul, possessore delle tecniche della Divina Scuola di Hokuto, la definitiva arte marziale assassina. Accompagnato dagli inseparabili Soga e Reina, il maggiore dei fratelli di Hokuto si autoproclama “Re del Pugno” e intraprende il suo percorso verso il dominio assoluto.

Ken il guerriero – La leggenda di Toki

Toki e Raoul, fratelli maggiori della Divina Scuola di Hokuto, sono condotti allo scontro decisivo spinti dalla forza di una promessa. Kenshiro è chiamato all’arduo compito di testimone del destino di Hokuto.

Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore

Dopo la sconfitta di Raoul, il vero salvatore di fine secolo si è manifestato nella figura di Kenshiro, che ha così potuto coronare il proprio sogno d’amore sposando l’amata Julia. È l’occasione per lui di rivivere il momento della presa di coscienza del proprio ruolo nel mondo. Il sangue sgorgato dalle sette ferite infertegli da Shin, scrive l’incipit di una leggenda che sarà narrata per l’eternità.