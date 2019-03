Amazon rinnova il Kindle con la luce anteriore regolabile

Il Nuovo Kindle, il modello base del popolare ebook Reader di Amazon, ora offre una luce frontale regolabile incorporata che consente di leggere comodamente in qualsiasi tipo di ambiente.

Amazon ha appena annunciato una nuova versione del suo eBook reader di base, il Kindle, che diventa così il primo al mondo a offrire una luce frontale nella fascia al di sotto dei 100 euro di prezzo. Nel nuovo modello infatti è ora possibile regolare la luminosità dello schermo in modo da poter leggere comodamente in qualsiasi tipo di ambiente, sia di notte che in pieno giorno.

Il nuovo e.reader presenta anche un design rinnovato, la più recente tecnologia e-ink per un migliore contrasto e la funzione capacitive touch per prevenire swipe accidentali sullo schermo da 6 pollici e 167 PPI. Le dimensioni sono pari a 160 x 113 x 8,7 mm, con un peso di 174 grammi.

Oltre a integrare tutte le funzionalità che hanno reso gli eReader Amazon così popolari, come Whispersync per la sincronizzazione dell’ultima pagina letta, dei segnalibri e delle annotazioni su tutti i dispositivi e Consultazione rapida, il Nuovo Kindle contrassegna ora “come letto” i libri appena finiti, aggiornando la libreria e sincronizzando i dispositivi di lettura, inclusi Kindle, Tablet Fire e la app gratuita di Kindle per iOS e Android.

Per rendere ancora più semplice iniziare la lettura, a partire dal 10 aprile, per un periodo di tempo limitato, tutti i clienti Amazon idonei potranno iscriversi e beneficiare così di tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited, che offre l’accesso a oltre 1 milione di titoli appartenenti a vari generi letterari, inclusi La donna di ghiaccio di Robert Bryndza, Stoner di John Edward Williams, La ragazza delle perle di Lucinda Riley. Dopo i primi tre mesi, il costo di Kindle Unlimited è di 9,99 euro al mese.

Il nuovo Kindle ha un costo di 79,99 euro ed è disponibile in preordine da oggi su Amazon, a questo link. Le spedizioni inizieranno il 10 aprile. Disponibile anche una custodia sottile, realizzata in tessuti di vari colori, tra cui nero antracite, blu, rosso e grigio chiaro, al costo di 29,99 euro.