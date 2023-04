Sembra proprio che alcuni fra i più celebri franchise della storia del cinema come RoboCop, Stargate, Barbershop e altri, potrebbero diventare delle serie tv targate Amazon. Questo processo di conversione televisiva dovrebbe trovare le sue origini proprio nell’acquisizione di MGM avvenuto nel marzo del 2022, con una spesa di 8,5 miliardi di dollari che ha messo nelle mani di Amazon tutte le sue proprietà intellettuali.

RoboCop, Stargate e altri franchise della MGM diventeranno serie tv Amazon?

A riportare per primo queste informazioni è stato Deadline (giunte a noi tramite ComicBook), secondo cui Amazon starebbe valutando una manciata di progetti, dando priorità assoluta a un film e una serie per Legally Blonde (La rivincita delle bionde), per Stargate, e per RoboCop (in questo concentrandosi solamente su uno show per il piccolo schermo).

In base a quanto riportato dal sito, inoltre, anche Fame (Saranno famosi), Barbershop (La bottega del barbiere) e The Magnificent Seven (I magnifici 7) sarebbero in fase di sviluppo per diventare delle serie televisive (se interessati a recuperarli li trovate su Amazon), con The Thomas Crown Affair (Gioco a due) e La Pantera Rosa in procinto di ampliarsi con nuovi film.

Pur se tutto abbozzato, alcune di queste informazioni potrebbero ingolosire i fan di sempre dei prodotti proposti. RoboCop, ad esempio, è finito abbastanza nel dimenticatoio nel corso degli anni, e la possibilità di un ritorno sotto forma di serie tv Amazon potrebbe non essere un’ipotesi negativa. La stessa cosa vale con Stargate.

Il fatto che Amazon possegga i diritti di questi franchise, compresi anche nomi storici (come quello di James Bond per citarne uno), potrebbe alimentare proposte di ogni tipo nei loro confronti. Tutto sta nelle strategie attuali del colosso, e negli obiettivi che intende raggiungere in termini di streaming su Prime Video e per il grande schermo. Ovviamente le informazioni riportate non sono sicure al cento per cento, e andrebbero prese con le pinze, intese più come idee in fase esplorativa senza alcuna certezza.