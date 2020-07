Amazon Virtual-Con: i panel di Amazon Prime Video al Comic-Con@Home

Amazon Virtual-Con: Amazon Prime Video ha annunciato il proprio programma, con la presenza di panel dedicati alle serie TV e ad altri contenuti virtuali durante il Comic-con@Home, l’evento virtuale che si terrà quest’anno a partire dal 22 luglio.

L’edizione di quest’anno del San Diego Comic-Con sarà tutta virtuale e fruibile da casa. E tra i numerosi panel presenti durante l’evento, faranno la loro comparsa anche quelli targati Amazon Prime Video. Il Comic-con@Home avrà inizio il 22 luglio, con la presenza di casa Amazon e dei suoi contenuti a partire dal giorno dopo. La piattaforma streaming ha annunciato che saranno “allestiti” quattro panel dedicati alle nuove serie TV e a quelle ormai ampiamente acclamate dal pubblico: The Boys, Upload, Truth Seekers e Utopia.

Da giovedì 23 luglio a domenica 26 luglio i panel saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube ufficiale del San Diego Comic-con e sul portale Amazon Virtual-Con; all’interno dei panel trasmessi in diretta verranno fornite ultime notizie e anteprime speciali, dietro le quinte e domande e risposte da parte dei fan ai protagonisti delle serie TV presentate: oltre 30 tra personaggi e membri dello staff appartenenti agli show Amazon Prime Video. Tra questi, figurano Seth Rogen, Eric Kripke, Aisha Tyler, Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Greg Daniels, Robbie Amell, Andy Allo, Gillian Flynn, John Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, Simon Pegg, Nick Frost.

Proprio l’Amazon Virtual-Con rappresenterà l’hub lanciato per la prima volta da Amazon per consentire ai fan di accedere ed interagire con i contenuti della piattaforma, riunendosi in community o ammirando in diretta il lavoro di numerosi fumettisti. Durante il Comic-con@Home, Amazon Prime Video terrà quindi un panel dedicato a The Boys alle dodici italiane, per Upload l’appuntamento è alle undici del mattino, mentre Truth Seekers e Utopia rispettivamente alle nove e alle 10 del mattino in Italia.

I protagonisti - Amazon Studios, All Rights Reserved

Non solo serie TV. Sabato 25 luglio Amazon Prime Video avrà un panel riservato a ComiXology, con sessioni di disegno dal vivo da parte di diversi autori ed artisti, tra cui lo scrittore Chip Zdarsky e l’artista Jason Loo (Afterlift), l’artista Claudia Aguirre (Lost on Planet Earth), la scrittrice Curt Pires (YOUTH). Domenica 26 luglio, invece, sarà dedicata a Sandman Audible, con un’iniziativa degna di nota: i fan saranno chiamati a descrivere uno loro sogno su drawfromthedreaming.com. I sogni selezionati saranno illustrati da un grande artista DC e i disegni saranno presentati sull’account Instagram @DrawnFromTheDreaming. Tutti coloro che invieranno il loro racconto, saranno poi ricompensati con un episodio audio gratuito esclusivo di Sandman, inclusa una breve panoramica della storia finora, raccontata dallo stesso Neil Gaiman, solo su Audible.