Fear the Walking Dead, spinoff della serie TV basata sui fumetti di Robert Kirkman, si appresta a chiudere il suo arco narrativo con l’ottava stagione, in arrivo il 14 maggio. Ad annunciarlo è stato il network AMC, svelando anche le finestre di lancio dei nuovi progetti ambientati nell’universo di The Walking Dead. Queste le dichiarazioni di Dan McDermott, presidente di AMC Studios e AMC Networks.

Si tratta di un anno davvero entusiasmante per l’universo di The Walking Dead e ci apprestiamo a concludere il viaggio iniziato con Fear the Walking Dead, uno degli show di maggior successo nella storia della televisione via cavo. E adesso siamo pronti a portare avanti la prossima iterazione del franchise – due nuove e attese serie con gli amati personaggi di Maggie [Cohan], Negan [Morgan] e Daryl. Inoltre, inizieremo la produzione del prossimo capitolo dell’indimenticabile storia d’amore tra Rick e Michonne, che non vediamo l’ora di condividere il prossimo anno. La prossima fase del nostro amato franchise di Walking Dead promette di coinvolgere e appassionare gli spettatori più fedeli. I fan vecchi e nuovi ameranno vedere gli zombie camminare sul ponte di Brooklyn, sotto la Torre Eiffel, all’interno del Louvre e in altre decine di luoghi esotici e iconici di tutto il Paese e del mondo.

L’ultima stagione di Fear the Walking Dead sarà divisa in due parti: sei episodi saranno trasmessi tra maggio e giugno, mentre gli ultimi sei andranno in onda nel corso dell’anno. Torneranno a bordo Scott M. Gimple nelle vesti di produttore esecutivo e Ian Goldberg, Robert Kirman e Greg Nicotero in quelli di sceneggiatori. Le riprese delle ultime quattro stagioni di Fear the Walking Dead si sono svolte a Austin, in Texas, mentre per l’ottava stagione è stato scelta la Georgia, nello specifico Savannah, come nuovo teatro della serie.

The Walking Dead si è conclusa con l’undicesima stagione, ma l’universo si espanderà con nuovi spinoff: Dead City, progetto con Negan e Maggie (in arrivo a giugno), Daryl Dixon, serie incentrata sul personaggio interpretato da Norman Reedus (la data di uscita non è ancora stata svelata) e uno show su Rick e Michonne (in uscita nel 2024).