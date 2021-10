American Horror Story: dove vedere la stagione 10?

American Horror Story 10 è arrivato in esclusiva sul servizio di streaming Disney Plus. La decima stagione della serie televisiva horror considerata ormai cult è stata denominata American Horror Story: Double Feature e il suo arrivo è atteso per oggi, 20 ottobre 2021, con il primo episodio che viene trasmesso in esclusiva su Disney+ in coincidenza con la trasmissione dell’ultimo episodio negli Stati Uniti. Da lì in avanti, verrà reso disponibile un nuovo episodio ogni settimana.

In ogni caso su Disney+ potete vedere questo e tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

American Horror Story 10: dove e quando vedere gli episodi?

American Horror Story 10: Double Feature è già stato reso disponibile negli Stati Uniti lo scorso 25 agosto. La stagione però non è stata distribuita tutta in una volta sola, ma un episodio alla settimana, formato che, a quanto pare, verrà seguito anche dal servizio Disney+. Nel caso vi stiate chiedendo come poter usufruire del servizio, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo ricco di informazioni utili su come attivare un abbonamento a Disney+.

Una casa infestata, un manicomio, una congrega di streghe, un circo itinerante, un clown assassino, sconvolgenti fobie sono solo alcuni dei canoni tipici del genere horror. Ma esistono opere che rimescolano questi topoi, dando vita a qualcosa di originale: un esempio recente nel mondo cinematografico è costituito dal film tutto italiano originale Netflix A Classic Horror Story (qui la nostra intervista al regista Roberto De Feo). Ma se cercate serie antologiche horror American Horror Story, show creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk, delizia milioni di spettatori dal lontano 2011.

American Horror Story 10: Double Feature sarà composta da un totale di 10 episodi, suddivisi però in due parti, riflettendo così la dualità presente già nel titolo: la prima parte, intitolata Red Tide, consta di 6 episodi, mentre la seconda, Death Valley, ne ha 4. Vi ricordiamo, quindi, che in Italia American Horror Story 10: Double Feature è disponibile a partire da oggi, 20 ottobre 2021. Le date di uscita ufficiale di tutti gli episodi sono le seguenti:

Prima parte: Red Tide

Primo episodio Cape Fear: 20 ottobre 2021

Secondo episodio Pale: 27 ottobre 2021

Terzo episodio Thirst: 3 novembre 2021

Quarto episodio Blood Buffet: 10 novembre 2021

Quinto episodio Gaslight: 17 novembre 2021

Sesto episodio Winter Kills: 21 novembre 2021

Seconda parte: Death Valley

Settimo episodio Take Me to Your Leader: 1 dicembre 2021

Ottavo episodio Inside: 8 dicembre 2021

Nono episodio Blue Moon: 15 dicembre 2021

Decimo episodio The Future Perfect: 22 dicembre 2021