American Horror Story: ecco quando vedremo 1984

American Horror Story torna mercoledì 18 settembre 2019 con la serie 1984 e sarà caratterizzata dal genere horror/slasher tipico degli anni 80'

E’ ormai risaputo che tutte le stagioni di American Horror Story, prima della loro uscita, sono sempre avvolte nel mistero. Prima della messa in onda soltanto pochi dettagli sono rivelati al pubblico ed anche con 1984, nuovo capitolo della serie ormai divenuta un cult, si sta seguendo questa “tattica” per far aumentare curiosità ed hype degli appassionati. Dopo la conclusione di Apocalypse, avvenuta a novembre, i fan hanno dovuto aspettare l’arrivo di Aprile per avere altre notizie: in quel periodo Ryan Murphy rivelò il nome della nona stagione, ovvero 1984, tramite un breve teaser su Instagram. Tutte le altre informazioni, riguardo il cast, una data d’uscita o il plot, sono rimaste top secret fino ad ora. In queste ore FX ha infatti rivelato quando sarà possibile vedere la nuova stagione.

American Horror Story: 1984 sarà trasmessa in anteprima mercoledì 18 settembre 2019. La notizia è stata rivelata da Gus Kenworthy, che sarà uno dei due membri del cast. Sarà affiancato dalla star per eccellenza di AHS, Emma Roberts. L’attrice è stata già vista in Apocalypse, in cui ha ripreso il ruolo di Madison Montgomery protagonista di Coven, ovvero la terza stagione. È anche apparsa nella stagione 4 Freakshow e nella stagione 7 Cult.

Come è stato già mostrato nel trailer, la serie sarà caratterizzata dal genere horror/slasher tipico degli anni 80′. Ciò è stato confermato dal produttore esecutivo della serie Tim Minear. Si è espresso dicendo:

“Non dirò nulla su 1984, tranne il fatto che penso sia qualcosa di fantastico. Sarà qualcosa di molto spaventoso, ma allo stesso tempo molto divertente. E se ha un debole per l’horror degli anni ’80, allora avrai un bel regalo.”

Minear ha anche precisato che la serie è stata influenzata dall’horror anni 80′, ma non a causa del revival di questo genere:

“Ryan è uno che si ritrova spesso in anticipo sui tempi, e quasi mai invece si fa influenzare dalle nuove tendenze. Aveva in mente questo genere di idea fin dai tempi in cui ci siamo conosciuti e adesso è semplicemente arrivato il tempo per lui di poterlo fare“.

Non resta che aspettare l’arrivo del 18 settembre 2019 per poter vedere in anteprima la nuova stagione di American Horror Story: 1984.