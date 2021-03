American Horror Story: svelato il titolo della decima stagione

Dopo un anno di attese e anticipazioni, American Horror Story ha finalmente pubblicato il titolo della nuova inquietante avventura: Double Feature. Il creatore della serie, Ryan Murphy, ha confermato la notizia su Twitter.

La decima stagione di American Horror Story vedrà il ritorno delle star storiche della serie come Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates, con questa nuova storia con anche Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock .

Negli ultimi dieci anni, la serie ha affrontato tutti i tipi di argomenti, dagli hotel infestati agli artisti del circo a uno slasher da campo estivo a tema anni Ottanta. Probabilmente questa decima stagione sarà diversa dalle altre, anche perché il carattere antologico dello show permette di spaziare su varie tematiche e orrori.

“Penso che bisogna dire una cosa, cioè che la suspense in questa decima parte e la natura serrata della storia sia diversa rispetto alle altre stagioni“, ha rivelato Wittrock a Entertainment Weekly all’inizio di questo mese. “Ero davvero interessato a cercare di aumentare la tensione nel modo giusto”. Ha aggiunto: “Anche il tono è diverso rispetto alle altre stagioni“.

Nonostante ogni stagione della serie abbia alcune connessioni con le altre per quanto riguarda il suo umorismo e l’orrore, ogni arco narrativo è approcciato in modo diverso. Non solo questo è un appello per i fan, ma Wittrock ha espresso come questo variare di tematiche e ambientazioni lo renda eccitante per un artista. “La cosa divertente di questo show è che non esistono due cose uguali“, ha osservato l’attore. “È come, Vuoi entrare e fare questo singolo episodio o vuoi entrare ed essere il protagonista di questa stagione? Vuoi diventare un pazzo assassino psicopatico? Non sai mai cosa otterrai“.

Ancora non conosciamo la data d’uscita della decima stagione di American Horror Story ma, con ogni probabilità, dovremo aspettare ancora parecchio prima di vederla sul piccolo schermo.