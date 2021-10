An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi: la recensione

Si dice che la vendetta sia un piatto che va servito freddo, ma quella dei Corvi è di quel tipo che perdura da secoli, covando sotterraneamente in maniera pericolosa verso coloro che li hanno posti contro il mondo intero, i Sopravvissuti. Dalla caccia alle streghe di centinaia di anni fa ai giorni nostri, un racconto di magia, segreti, misteri, che prende vita tra le pagine di An Unkindness of Ravens, serie a fumetti di Dan Panosian e Marianna Ignazzi. In Italia arriva il primo numero intitolato An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi pubblicato da saldaPress, portandoci nel mondo fatto di magia e inganno di Wilma e dei Corvi. Un fumetto che a nostro avviso merita più di una possibilità di essere letto.

Una vita di segreti

Wilma è sopravvissuta insieme al padre a un incidente stradale in cui invece hanno perso la vita la madre e la sorella. Lei non ha memoria di ciò, ma trasferirsi con il padre nella cittadina natale di quest’ultimo può essere un buon inizio per ripartire con una nuova vita. E invece, durante il primo giorno di scuola, Wilma scopre di essere la copia esatta di Waverly Good, una studentessa scomparsa da alcuni giorni. Così, benché desiderasse mantenere un profilo basso e non farsi notare, finisce per attirare l’attenzione di tutta la scuola e in particolare di due gruppi temuti da tutti.

Da una parte quello di Scarlett Dansforth e dei suoi amici, i tipici ragazzi popolari della scuola che bullizzano chiunque ritengano uno “sfigato”; dall’altra, quattro ragazze fuori dal coro che si fanno chiamare Corvi e che sembrano tutto fuorché rassicuranti. Presa tra due fuochi, Wilma scoprirà che nessuno di essi è chi dice di essere, muovendo forze oscure nella cittadina di Crab’s Eye per il controllo del potere, in una disputa che risale ai tempi della persecuzione delle streghe. Lei stessa non è chi ha sempre creduto per tutta una vita e il suo passato è pronto a travolgerla con terribili segreti sulla sua famiglia.

Magia, mistero e stile

Alzi la mano chi ricorda Giovani Streghe (The Craft), il film del 1996 diretto da Andrew Fleming le cui protagoniste erano quattro studentesse del liceo in grado di lanciare incantesimi e mettere in atto rituali magici. Non ci sentiamo di azzardare troppo nel dire che An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi ha probabilmente tratto ispirazione dalla pellicola, almeno per ciò che riguarda l’incipit e i personaggi delineati. In entrambi i casi, la nostra storia ha inizio infatti con il trasloco della protagonista in una nuova città e, dopo un breve periodo iniziale, con la sua unione a un singolare gruppo di ragazze, considerate da tutta la scuola delle streghe.

E a ragione. Perché I Corvi non sono altro che una congrega di maghi e streghe che annovera tra i loro ranghi quattro giovani i cui poteri magici vengono nascosti dietro a un’apparenza minacciosa, benché con lo stile degli animi belli e dannati. Come nella pellicola di Fleming, anche nel fumetto di Panosian e Ignazzi le protagoniste sono infatti quelle su cui circolano voci riguardanti riti magici e sortilegi e tuttavia non passano inosservate solo per questo: Yana, Vikki, Xooey e Zaida non temono di sfoggiare il loro stile, che sia punk o urban, e risaltano in mezzo a tutti gli altri studenti con una presenza fuori dalle righe capace di comunicare al contempo “stateci alla larga”.

Insomma, l’eredità di Giovani Streghe sembra farsi sentire in An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi: l’effetto è gradito, l’ispirazione è azzeccata e le protagoniste di questa serie a fumetti non potevano essere rappresentate meglio, inserite in una trama che è una promessa di cospirazioni e intrighi avvincenti.

An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi è avvolto di fatto in una rete di mistero che, risulterà sicuramente sgradita a Wilma, desiderosa di vivere un’esistenza tranquilla e senza sorprese, ma coinvolge e conquista l’attenzione del lettore. Alcuni elementi della trama cadono vittime sotto i colpi della prevedibilità e non è difficile immaginare quale sia il destino (e il passato) della giovane protagonista. Poco importa però, poiché questa serie a fumetti sembra poggiarsi su una sceneggiatura che promette numerosi altri segreti, frutto di macchinazioni passate e alleanze future. L’elemento precipuo di questa storia è anche ciò che la rende coinvolgente.

Due fazioni storicamente in lotta da centinaia d’anni vivono segretamente nella cittadina di Crab’s Eye: tra esse scorre un veleno che stilla dall’antico affronto fatto dai Sopravvissuti ai Corvi. Tra questi due gruppi pare infatti che soltanto i primi siano stati graziati e abbiano avuto salva la vita durante la caccia alle streghe consumatasi in passato, ai danni dei secondi che invece sono stati perseguitati per secoli, vittime del tradimento della loro stessa “specie”. Ma cosa è accaduto esattamente secoli prima? Chi è Abigail, che dà il nome all’hotel esclusivo in cui i Sopravvissuti usano alloggiare? Che ruolo ha Wilma in questa faccenda? E quali altri segreti nasconde Crab’s Eye, che Wilma dovrà scoprire a sue spese?

An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi: incanto o fattura?

Se da un lato l’opera di Dan Panosian e Marianna Ignazzi ha il pregio di saper creare un alone di mistero, d’altro canto questo sembra dissiparsi a un certo punto a causa del ritmo veloce che questo primo volume inizia ad assumere. La trama sembra accelerare di colpo catapultandoci nel suo cuore oscuro con rapidità, tuttavia questo risulta nel raggiungimento del finale in maniera forse un po’ sbrigativa e grossolana. Vengono, a nostro avviso, anticipati i tempi sulla rivelazione di certi segreti su cui si sarebbe potuta mantenere una maggiore suspense. Per un fumetto che percorre il territorio dei misteri e dei sotterfugi, è stata persa l’occasione di tenerci più “sulle spine”, insomma.

Vogliamo essere pignoli e fare un ultimo appunto sull’aspetto relativo alla magia: questa non è infatti troppo presente in questo primo volume della serie An Unkindness of Ravens, sebbene non puntiamo i piedi al riguardo. Si tratta, appunto, del primo volume e confidiamo nel fatto che sarà fornito un più ampio spazio agli elementi magici all’interno dei volumi successivi.

An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi, in ogni caso, scorre via che è un piacere, grazie a una sceneggiatura dalle tinte teen, ma neanche troppo, inserite in un contesto oscuro e pericoloso capace di coinvolgere anche la fascia di lettori più matura. Un aspetto in particolare rende il fumetto di Panosian particolarmente apprezzabile: le illustrazioni di Marianna Ignazzi, affiancata dalla colorista Fabiana Mascolo. Semplici ma efficaci, catalizzano lo sguardo sulle figure umane, spesso longilinee e aggraziate. Le protagoniste femminili, in particolare, sembrano richiamare i figurini di moda utilizzati dagli stilisti, con le loro pose e il loro abbigliamento dallo stile unico e invidiabile. Ipnotiche, attraenti come delle calamite, le protagoniste di Ignazzi sono uno dei punti forti di An Unkindness of Ravens, presentate invece da Panosian nelle copertine da lui stesso realizzate.

An Unkindness of Ravens – La Vendetta dei Corvi, edito da saldaPress, ha catturato la nostra attenzione e attendiamo con trepidazione l’arrivo dei prossimi volumi che racchiudono l’opera, raccolta in cartonati dalle copertine leggermente in rilievo che già al tatto invitano a sfogliarne il contenuto. Consigliato!