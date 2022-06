La giovane attrice e modella cubana si prepara a uno dei ruoli più impegnativi della sua carriera. Ana de Armas è infatti Marylin Monroe nel teaser trailer di Blonde, film Netflix incentrato sulla diva più famosa di sempre.

Ana de Armas è Marylin Monroe

Diretto da Andrew Dominik, Blonde è tratto dall’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates e, proprio come la controparte cartacea, conterrà scene molto forti e controverse che scaveranno a fondo nella psiche della compianta Marylin e del mondo che la circondava, mescolando vita privata e artistica. Proprio per questo motivo il film ha ottenuto un rating NC-17, ovvero vietato ai minori.

Il romanzo, pubblicato nel 2000, passa in rassegna i momenti tormentati della diva alle prese con lo star system. Il trailer del film sembra ricrearli a dovere, soprattutto quando la si vede piangere allo specchio mentre cerca di evocare il suo alter ego.

Tra le immagini passano in rassegna anche la premiere di Quando la moglie è in vacanza dove l’attrice indossa uno dei vestiti che la rese celebre. Il trailer è accompagnato da una versione più struggente e malinconica del brano Diamonds are a girl’s best friend.

Nel cast di Blonde troviamo anche Adrien Brody, Bobby Canavale, e Julianne Nicholson. Lo sviluppo del film era partito nel 2010, ma sono state numerose le fasi di stallo produttivo, tra cui anche i cambi di attori. Adesso l’uscita è fissata al 23 settembre su Netflix.

Alcune indiscrezioni parlano di una premiere alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre e sono in molti a pensare che l’interpretazione in Blonde possa garantirle una vittoria agli Oscar del prossimo anno.

Si tratta di un ottimo momentum artistico per Ana de Armas che, dopo la sua comparsata in No Time To Die, tornerà nel mondo action, ma questa volta nel franchise di Jon Wick: sarà infatti protagonista dello spin-off, Ballerina.