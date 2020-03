Anche AT&T TV lancia una piattaforma streaming

Il servizio AT&T TV è basato su contratto classico che è un passo indietro rispetto a ciò che si ottiene con le applicazioni di streaming TV mensili come YouTube TV, Hulu con Live TV e Sling TV. La sottoscrizione di un accordo di due anni offre un set-top box Android TV e un telecomando molto simile a un cavo (con un pulsante Assistente Google). Il dispositivo gratuito verrà fornito anche con Netflix e altre app di streaming, come fa il cable box X1 di Comcast. Le scatole aggiuntive costano $ 120.

Il nuovo servizio, AT&T TV avrà la maggior parte degli stessi canali offerti su DirecTV, ma arriverà su Internet piuttosto che su un’antenna satellitare. AT&T ha testato il servizio in 13 mercati e ora lo sta rendendo disponibile a chiunque.

La “schermata principale” dell’esperienza TV Android personalizzata di AT&T TV è sempre in diretta TV. Ogni volta che viene acceso riprenderà dall’ultimo canale visualizzato in precedenza.

Da solo, AT&T TV parte da $ 49,99 al mese. Ecco la gamma di canali dell’azienda in modo da poter vedere cosa viene offerto in ciascun pacchetto. Il pacchetto base di “intrattenimento” include canali di trasmissione locali, ESPN, AMC, HGTV, FX, USA e una discreta selezione di altre reti via cavo. Gli appassionati di sport vorranno passare al pacchetto di canale di “scelta” di livello intermedio ($ 54,99), che aggiunge reti sportive regionali – come tutte quelle che YouTube TV ha appena perso – e altre come la rete YES. La società sta promuovendo un’offerta in bundle che include Internet a casa gigabit (ove disponibile) e AT&T TV per un totale di $ 80 al mese. Con tutti i piani, HBO è incluso gratuitamente per i primi tre mesi, ma dopo si dovrà pagare per continuare a usufruirne.

l DVR cloud incluso permette di registrare fino a 500 ore di spettacoli e film, anche se il contenuto viene eliminato dopo 90 giorni. AT&T TV consente fino a tre stream simultanei, quindi un paio di persone possono guardare la TV in diretta fuori casa quando qualcuno guarda anche sul divano. Google Assistant permette di fare a meno della guida e sintonizzarsi su una determinata rete in base al nome.

Anche qui in Italia stiamo per assistere all’arrivo di Disney+, la piattaforma streaming che offrirà i prodotti Disney, Marvel, Star Wars e così via. Che sia tempo anche per noi di pensare a delle alternative alle opzioni che già conosciamo?