Anche Google festeggia lo Star Wars Day

Il 4 Maggio e’ da qualche anno universalmente riconosciuto come lo Star Wars Day (a causa di come viene pronunciata la data in inglese, ovvero May the 4th) e anche Google ha voluto unirsi ai festeggiamenti.

Se, infatti, digitate “Star Wars Day” all’interno della barra del motore di ricerca e cliccate sulla lente di ingrandimento, oltre ad apparire i vari risultati si attivera’ una simpatica animazione, fatta di festoni e stickers inerenti al mondo creato da George Luca: spade laser, droidi e ewok invaderanno per qualche secondo lo schermo del vostro browser. Un easter egg carino e originale per unirsi alle celebrazioni di questa ricorrenza cara a tutti i fan di Star Wars.

Questa data è stata scelta a causa del gioco di parole in lingua inglese tra la famosa citazione “May the Force be with you” (che significa “Che la Forza sia con te“) e la frase “May the fourth be with you” (“Che il 4 maggio sia con te“); tutto questo unito al fatto del doppio significato della parola May (in relazione al contesto, può significare sia “possa” che “maggio”) e dall’assonanza tra le parole Force (“Forza”) e fourth (“Quarto”).

La prima apparizione di questo motto, pero’, non sembra attribuibile al fandom di Star Wars: infatti, il 4 maggio 1979 Margaret Thatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno Unito e il suo partito pubblicò sul The London Evening News un augurio che recitava “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.“, riportata anche nella resocontazione parlamentare del Parlamento del Regno Unito.

Oramai, la cosiddetta "Saga degli Skywalker" e' giunta al termine e in futuro e' gia' stata confermata una nuova trilogia, lontana dalle vicende della nota famiglia dell'universo di Star Wars, attorno alla quale si sono svolte le vicende che i fan hanno imparato ad amare.