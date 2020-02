Anche Viking rende omaggio a The Mandalorian con un murale di Baby Yoda

Viking celebra Baby Yoda con un’incredibile murale tributo realizzato dallo staff dell’azienda specializzata in prodotti per ufficio.

È proprio il caso di dire che il mondo è letteralmente impazzito per Baby Yoda. Il tenero coprotagonista di The Mandalorian ha fatto subito breccia nei cuori di tutti gli appassionati di Star Wars e a testimoniare l’incredibile popolarità del piccolo alieno online è possibile trovare migliaia di tributi degli appassionati che lo vedono protagonista. Dalle illustrazioni, agli anigurumi passando per biscotti e cocktail la creatività e la fantasia dimostrata dei fan di Baby Yoda non conosce limiti.

Oggi vi mostriamo un murale gigante, realizzato dallo staff di Viking, che ritrae il piccolo alieno dagli occhi grandi. Si tratta di un’interpretazione del soggetto in stile pixel art, realizzata utilizzando dei Post-it di diverso colore.

Per realizzare l’intero murale il team sono occorsi un totale di 1317 Post-it e più di 7 ore di tempo, ma vediamo nel dettaglio come il team Viking ha lavorato per ottenere questo sorprendente murale.

Per prima cosa il progetto è stato realizzato in scala ridotta su carta per poi essere riportato sulla parete designata. Per facilitare le operazioni di posa dei singoli Post-it la parete è stata divisa in sezioni.

Il disegno è stato composto partendo dalla fila inferiore e progredendo verso l’alto. Ad ogni pixel del progetto corrispondeva un Post-it, così il team ha dovuto giustapporre l’uno accanto agli altri i vari bigliettini adesivi.

La ricostruzione di Baby Yoda ha coinvolto 12 persone del team che si sono così alternati durante le 7 ore e mezzo necessarie a completare l’opera.

A lavoro completato Viking ha assicurato che tutti i Post-it usati sono stati riutilizzati, in modo che non andassero sprecati.

Viking però non è nuova a performance di questo genere, infatti in passato lo staff dell’azienda aveva realizzato un tributo a Star Wars realizzando uno Stormtrooper, utilizzando però 30.000 puntine da disegno, oltre ad una serie di murales ispirati ai personaggi della saga.