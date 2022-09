Non sembra procedere a gonfie vele la produzione di Blade, reboot Marvel Studios incentrato sul celebre cacciatore di vampiri dei fumetti, annunciato in pompa magna al San Diego Comic Con del 2019. Il regista Bassam Tariq, scelto dalla major per dirigere il nuovo progetto, ha deciso di abbandonare il progetto gettando nuove ombre sulle riprese, che avrebbero dovuto svolgersi a novembre.

Bassam Tariq non sarà più il regista di Blade

In una dichiarazione ai microfoni di The Hollywood Reporter i Marvel Studios si sono così espressi: “A causa di continui cambiamenti nella nostra schedule, Bassam non sarà più il regista di Blade, ma rimarrà a bordo del progetto nelle vesti di produttore esecutivo. Apprezziamo il suo talento e lo ringraziamo per il lavoro che ha svolto sino a oggi”. Anche Bassam ha commentato in maniera diplomatica la sua uscita di scena: “Un grande onore aver potuto lavorare con persone meravigliose alla Marvel. Siamo riusciti a mettere in piede un cast e un team incredibile. Non vedo l’ora di scoprire in che direzione porterà il film il nuovo regista”.

A vestire i panni di Blade ci penserà il premio Oscar Mahershala Ali, che dovrà quindi raccogliere la grande eredità di Wesley Snipes, che ha interpretato Blade in tre film, dal 1998 al 2004. L’attore ha più volte rivelato di essere stato un grande fan della sua interpretazione e di nutrire il massimo rispetto nei suoi confronti. Blade ha fatto il suo debutto in The Tomb of Dracula #10 (luglio 1973) della Marvel Comics. Nato Eric Cross Brooks, Blade è un dhampir, ovvero un essere nato da un umano mortale e da un vampiro immortale. Il suo unico obbiettivo nella vita è dare la caccia ai vampiri, usando la sua fisiologia unica, che lo rende immune ai morsi dei vampiri, per combattere contro di loro.

Il “debutto” di Blade nell’MCU è avvenuto in una delle scene post-credits di Eternals (2020), senza però venire inquadrato. Si è trattato, infatti, di un semplice cameo vocale assieme a Dane Whitman (Kit Harrington). Il reboot arriverà nelle sale, a meno di cambiamenti, il 3 novembre 2023 e farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.