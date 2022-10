Il vero intento di Andor, come più volte confermato dallo sceneggiatore Tony Gilroy, è svelare finalmente cosa sia accaduto nei vent’anni intercorsi tra la caduta della Repubblica (La Vendetta dei Sith) e la morsa di ferro con cui l’Impero domina la galassia (Una nuova Speranza). Compito già svolto, in precedenza, da Rogue One, il war movie diretto da Gareth Edwards di cui Andor è il prequel, ma che non era risucito a mostrare tutte le necessarie sfumature di questo incrocio storico della saga. Volendo dare quindi risalto a questi anni critici, Gilroy ha cercato di dare il giusto spazio nella serie dedicata al passato di Cassian Andor a tutte queste componenti, al punto che Andor potrebbe mostrare un Palpatine mai visto prima.

Andor dovrebbe raccontare il vero ruolo di Palpatine durante l’Ascesa dell’Impero

Giunti alla settima puntata della serie, è chiaro che al centro della serie ci sia la caratterizzazione dei primi anni non solo della Ribellione, che stiamo ancora vedendo in una fase seminale, ma anche del riordino della società galattica, ancora in fase transitoria tra il passaggio dalla Repubblica al nuovo ordine imperiale. Se da un lato la presenza di Mon Mothma e di Luthen serve a presentare agli spettatori la nascita della futura Alleanza Ribelle, l’attenzione riservata all’ISB, l’agenzia imperiale di sicurezza, e alla percezione che certi ambienti sociali abbiano dell’Impero ha il merito di offrire una prospettiva diversa in merito all’ascesa di Palpatine. Se in Obi-Wan Kenobi abbiamo assistito al passaggio cruciale di uno dei personaggi fondamentali della saga, ossia il momento in cui Anakin Skywalker diviene a tutti gli effetti Darth Vader, con Andor sarebbe ideale avere la possibilità di assistere al momento in cui Palpatine riesce a prendere in mano il potere.

Nella Trilogia Classica (Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi) abbiamo un Impero già pienamente consolidata e Palpatine è una figura lontana, che compare solo di sfuggita nel secondo capitolo, prima di diventare il villain finale in Il Ritorno dello Jedi. Allo stesso modo, l’ascesa di Sheev Palpatine da semplice senatore di Naboo a Imperatore (La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith) si è concretizzata con la sua conquista del potere, ma non ci ha consentito di analizzare le conseguenze di questa sua conquista. Nel Legends, nella novelization de La Vendetta dei Sith veniva spiegato come alcuni senatori avessero intuito quale fosse il suo vero ruolo nella Caduta della Repubblica, un ristretto gruppo cui appartenevano Padmè Amidala, Bail Organe e Mon Mothma, con questi ultimi due che avrebbero dovuto fingere di supportare il nuovo ordine di Palaptine, lavorando segretamente per porvi fine.

All’interno del canon questo elemento è stato cancellato, il che consente di rendere Andor il prodotto ideale per presentare Palpatine in modo unico. L’Imperatore è già stato menzionato durante i primi episodi della serie, dove Mon Mothma ha già mostrato di essere parte della futura ribellione, intenzionata a causare la caduta di Palpatine per ripristinare la Repubblica. Mothma, Organa e i senatori loro alleati hanno assistito, durante le Guerre dei Cloni, alla progressiva presa di potere di Palpatine, accettando anche di creare il Grande Esercito della Repubblica, non consci di come il Cancelliere fosse anche il Signore Oscuro dei Sith, Darth Sidious, artefice quindi anche della fine dell’Ordine Jedi.

Nell’ottica di mostrare quindi la nascita dell’Alleanza Ribelle, riservare uno spazio per Palpatine sarebbe il modo migliore per scrivere finalmente un capitolo importante della vita di questo personaggio. Nella Trilogia Classica, Palpatine era una figura lontana, lasciando che fossero personaggi come Tarkin e Darth Vader a rappresentare il fulcro dell’Impero. La concezione di Andor come serie pensata per essere un modo nuovo e più realistico di raccontare l’era dell’Impero potrebbe rivelarsi come lo strumento migliore per raccontare l’importanza di Palpatine in questo complesso periodo della cronologia di Star Wars.

