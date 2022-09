Iniziano ad arrivare dettagli in merito ad Andor, la nuova serie televisiva appartenente all’universo narrativo di Star Wars – recuperate la nostra anteprima cliccando qui. Questa volta è stata Fiona Shaw a parlare, aprendosi sul rapporto madre-figlio del suo personaggio Maarva e Cassian, il protagonista della serie. La Lucasfilm ha annunciato per la prima volta questo nuovo progetto nel corso del 2018, rivelando che si sarebbe trattato di un prequel del film del 2016 Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna è tornato ancora una volta a vestire i panni della spia Cassian Andor, riportando i fan della saga nelle pieghe grigie di un universo che sta cambiare. Avremo, quindi, due stagioni composte da dodici episodi, con la premiere mercoledì 21 settembre su Disney Plus.

Andor: Fiona Shaw parla del rapporto madre-figlio di Maarva e Cassian

Andor è ambientata 5 anni prima degli eventi di Rogue One, oltre a ritrovare un cast di volti familiari, introdurrà anche nuovi personaggi chiave. Fra questi ci sarà Maarva, la madre adottiva di Cassian, interpretata da Fiona Shaw. Prima di queste dichiarazioni si sapeva davvero poco sul personaggio e sul suo ruolo effettivo negli eventi, adesso, però, i fan avranno qualcosa di più su cui speculare.

In una recente intervista a Screen Rant, l’attrice di Andor ha spiegato le dinamiche all’interno del rapporto fra Marva e Cassian, rivelando come alcune dinamiche instabili fra madre e figlio abbiano influito sui suoi primi anni con la Ribellione:

Maarva visse una specie di vita selvaggia, poi ha avuto un figlio e si è ritirata. Penso che i loro problemi siano da rintracciare altrove. Non è che il problema sia Maarva in sé, solo che Cassian non sa dove sia sua sorella e non può mai cedere del tutto all’essere il figlio di Maarva. Anche se è grato di avere una madre e gli piace davvero averla, questo fa parte del suo problema. Non riesce a trovare se stesso. Quindi, [Maarva] funziona come una madre, ma in realtà, questo la fa arrabbiare, perché non può intromettersi più di quanto vorrebbe.

Le rivelazioni dell’attrice fanno presagire una narrazione molto più dedicata al protagonista per Cassian, con Andor, aprendo la strada alle sue personali dinamiche emotive. Questo probabilmente implicherà una scrittura molto più profonda rispetto al passato, cercando di fondere ai sentimenti anche tutte le dinamiche politiche del caso.

