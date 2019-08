Android NO.21: la recensione

Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova action Figure di Android NO.21 per la serie S.H. Figuarts tratta dal videogioco di Dragon Ball FighterZ.

Android NO.21 S.H.Figuarts è una action figure in PVC tratta dal videogioco di DragonBall FighterZ – prodotta dall’azienda nipponica Tamashii Nations – dotata di numerose articolazioni che ne permettono un`ottima posabilità. All’interno della confezione sono presenti diversi accessori e parti intercambiabili che vi permetteranno di ricreare mitiche scene di lotta.

Android NO.21

DragonBall FighterZ è un videogioco uscito nel 2018 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows. Android NO.21 è un personaggio completamente inedito che non esiste ne sul manga ne sulla serie anime; è stato appositamente creato dal maestro Akira Toriyama (autore di Dragon Ball) per il videogioco. La versione del cyborg (creata dal Dr Gero del Red Ribbon) che andremo a recensire è quella della sua forma malvagia completa che ricorda molto vagamente l’aspetto di Majin Bu, ma in realtà è un mix dei guerrieri malvagi Z visto che le sue cellule principali sono quelle di Frieza, Cell e Majin Buu.

La Confezione

Dopo questa breve presentazione andremo finalmente a parlare della figure partendo proprio dalla scatola. Questa linea S.H. Figuarts ( S.H. sta per Simple Style & Heroic Action ) è dedicata a Dragon Ball, dove troviamo l’impostazione della confezione molto simile ad ogni prodotto e le dimensioni risultano variabili a seconda delle dimensioni del personaggio che troveremo all’interno e degli extra compresi. Nella parte frontale possiamo ammirare parte del prodotto grazie alla finestra trasparente e un primo piano del protagonista in questione. Nella parte posteriore invece troviamo la figure in alcune pose che potremmo fa fare compresi anche i contenuti extra che troveremo all’interno della stessa.

Il Blister

All’interno della confezione troveremo solamente un blister, che andremo ad analizzare assieme nel dettaglio. Nella parte sinistra per prima cosa troviamo i tre volti intercambiabili, spostandoci verso il centro troveremo la figure e per finire nella parte di destra è presente una ciambella, diverse tipi di mani e la coda.

Struttura e Paint

Android NO.21 presenta un corpo interamente in plastica con articolazioni non troppo evidenti ma in ogni caso funzionali all’uso. La figure è alta 15,5 cm circa, in linea con l’altezza media della linea S.H. Figuarts di Dragon Ball.

Come Majin Bu ha lo stesso identico colore rosa “Big-Babol”, non troviamo sfumature nel corpo principale mentre invece sono maggiormente decorati i pantaloni bianchi con leggere sfumature di grigio. Anche i volti sono stati curati nel minimo dettaglio sia nella pittura che nelle espressioni.

Posabilità

La posibiltà della figure è davvero ottima, la mobilità in generale risulta davvero ottima e grazie anche ai joint a farfalla inseriti nelle scapole che permettono un ampio movimento del braccio. Anche lei come la figuarts di Majin Buu ha i pantaloni molto larghi e l’effetto sulle ginocchia per dare continuità ai piegamenti è davvero ben fatto. La torsione del busto è garantita dai vari pezzi che lo compongono permettendo piegamenti in avanti e indietro ma anche di torsione. Se dobbiamo trovare una nota negativa sono le articolazioni delle caviglie non proprio rigidissime, un vero peccato perché se le avessero fatte leggermente più dure la figure sarebbe stata quasi un capolavoro.

Conclusioni

Con Android NO.21, Tamashi Nations sfodera un’ottima action figure dedicata al videogioco di Dragon Ball FighterZ, un’ottima posabilità, ottima estetica e un’ottimo extra di parti intercambiabili per potersi divertire a mettere la figure in qualsiasi posa che ci passa per la mente.



La figure di Android NO.21 è ancora disponibile presso i rivenditori ad un prezzo suggerito di 73.90 € e distribuita in Italia da Cosmic Group.