Uno dei personaggi più discussi e controversi del panorama americano. Andy Kaufman, noto attore e comico scomparso nel 1984 a soli 35 anni, sarà introdotto nella WWE Hall of Fame di quest’anno. Il giusto riconoscimento per una figura che rese ancor più mainstream il panorama del wrestling negli anni ’80, rendendosi protagonista di una memorabile rivalità con Jerry “The King” Lawler nel Memphis Wrestling Circuit. Fu uno dei primi a mantenere la “kayfabe” intatta sino al giorno della sua morte, convincendo molti del legittimo odio nei confronti del suo avversario.

La faida tra i due scaturì in un vero e proprio match e in un segmento al Late Night With David Letterman dove Lawler schiaffeggiò Kaufman dinnanzi al pubblico presente. Un siparietto iconico ripreso poi nel biopic Man the Moon dove a interpretare Kaufman ci pensò nientemeno che Jim Carrey. L’apertura del comico al mondo del Wrestling spianò la strada al coinvolgimento di numerose celebrità che nel corso degli anni hanno deciso di calcare il ring della WWE: da Mr. T a Chuck Norris, fino ad arrivare a Bad Bunny (che sarà il conduttore di WWE Backlash a Porto Rico). Con molta probabilità sarà proprio Jerry “The King” Lawler a introdurre il rivale di lunga data all’interno della Hall of Fame. Al momento gli unici due nomi annunciati sono Rey Mysterio e The Great Muta, leggenda del wrestling giapponese. La cerimonia si terrà alla Crypto.com Arena di Los Angeles, in California (i biglietti sono acquistabili a questo link).

Dove vedere la WWE Hall of Fame

L’evento sarà visibile in esclusiva sul WWE Network venerdì 31 marzo come parte della WrestleMania Week che comprende anche NXT: Stand & Deliver e le due notti di WrestleMania.