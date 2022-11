Black Panther: Wakanda Forever, il capitolo finale della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, sta ancora dominando nelle sale, tenendo alta curiosità dei fan del franchise sui dettagli dietro la lavorazione del secondo film dedicato all’eroe wakandiano. Nonostante la dolorosa assenza di Chadwick Boseman, il nuovo film di Ryan Coogler ha omaggiato al meglio la prima Pantera Nera del Marvel Cinematic Universe, dando vita a una storia che riesce a preservare l’eredità del personaggio e la sua importanza per il franchise. Non sono mancati, però, alcuni dubbi durante la fase della lavorazione del film, anche tra il cast, tanto che recentemente l’interprete della regina Ramonda, Angela Bassett, ha ammesso di aver avuto dubbi su Black Panther: Wakanda Forever.

Durante un’intervista con IndieWire, Angela Bassett ha confessato di aver discusso con Coogler sulle sorti del suo personaggio, arrivando infine a comprendere le ragioni del regista. Black Panther: Wakanda Forever, come gran parte del resto delle produzioni della Fase Quattro, è legato al concetto di perdita e di elaborazione del lutto, e quanto vissuto sul grande schermo durante l’attacco di Namor al Wakanda rispetta in pieno questo tema.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Black Panther: Wakanda Forever

Un approccio che dopo gli iniziali dubbi è stato accettato anche da Angela Bassett:

Io dicevo ‘Ryan, ma che stai facendo? Perché? Rovinerai tutto! Rovinerai il ruolo di Ramonda, la gente sarà furiosa.’ Ma lui mi spiegava ‘Angela, lo so, ma guarda, morire non significa morire realmente in questo mondo, non deve significare esattamente quello.