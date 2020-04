Angels of Death, la serie di Warhammer si mostra in un nuovo trailer!

Dai giochi in scatola ai videogiochi, fino ad arrivare ad una serie televisiva animata. Non è la prima volta che accade, e non sorprende vedere appunto un contenuto d’intrattenimento del genere basato sull’universo di Warhammer 40.000, che prende il nome di Angels of Death.

La storia inizierà dalla saga degli Space Marines, ambientata in un lontano futuro, in cui l’impero galattico è difeso da guerrieri geneticamente modificati, addestrati per eliminare qualsiasi minaccia. In particolare, questi guerrieri fanno parte del corpo speciale, conosciuto anche come i Blood Angels.

Il secondo trailer Angels of Death mostra un anticipazione di quello che offrirà questa serie televisiva. Entrando nel dettaglio, gli angeli della morte cercano di evacuare e proteggere quanti più cittadini da una minaccia ben grande, i Tyranid. Si tratta di una specie aliena che si caratterizza da forza senza eguagli, e da una furia distruttiva che va al di là della portata degli umani.

Per confezionare un prodotto del genere, Game Workshop sta lavorando duramente con l’obiettivo di offrire agli appassionati una grafica di alto livello. Angels of Death, inoltre, è diretta da Richard Boylan, che nel suo background lavorativo ha lavorato a diversi corti basati sulla storia di Warhammer 40.000, vale a dire Helsreach e Guardsmen.

Game Workshop non ha ancora confermato la data d’uscita di questa serie televisiva, tuttavia dovrebbe raggiungere i salotti degli appassionati entro e non oltre la fine di quest’anno, salvo imprevisti dettati dal periodo che stiamo vivendo. Nel caso ci fosse un ritardo, potrebbe far comodo sapere che la stessa società sta lavorando ad altri progetti legati a questo fantastico franchise, tra cui live-action e altri progetti ancora poco conosciuti. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti e ulteriori approfondimenti, continuate a seguirci.