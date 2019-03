Angry Birds 2: Il Film si mostra con un nuovo trailer e immagini

Angry Birds 2: Il Film, in uscita dal 12 settembre e diretto da Thurop Van Orman, si mostra in un nuovo trailer e in alcuni primi scatti.

Ispirato dal noto brand videoludico omonimo, il film sarà distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2: Il Film. All'emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un'improbabile supersquadra per salvare le loro isole. Il gioco da cui è tratta la pellicola è un puzzle game che richiede al giocatore di lanciare, tramite una fionda gigante, questi uccelli di colori diversi: ogni colore definisce un'abilità diversa al pennuto, aggiungendo quindi tattica e strategia dietro alla scelta del lancio. Il bersaglio in questione, nei giochi di Angry Birds, sono le truppe dei maialini verdi, che tendenzialmente hanno rubato le uova dei piccoli uccelli, e per questo vengono inseguiti. Il film è diretto da Thurop Van Orman, scritto da Peter Ackerman e prodotto da John Cohen. Nel cast troviamo Jason Sudeikis (Red), Josh Gad (Chuck), Rachel Bloom (Silver), Danny McBride (Bomb), Bill Hader (Leonard), Peter Dinklage (Grande Aquila), Awkwafina (Courtney), Sterlink K. Brown (Garry Pig), Leslie Jones (Zeta), Eugenio Derbez (Glenn Eagle), Beck Bennet (Brad Eagle), Zach Woods (Carl Eagle), Pete Davidson (Jerry Eagle), Lil Rel Howery (Alex), Dove Cameron (Ella e Brooklyn Prince (Zoe). Infine, dovrebbe comparire Nicki Minaj, anche se non sappiamo ancora che ruolo avrà nella pellicola.