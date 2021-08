Animal Crossing x Puma: in arrivo le nuove scarpe a tema

Puma sta per lanciare una nuova collezione di scarpe in collaborazione con la Nintendo, dedicata a uno dei suoi giochi più famosi, ovvero Animal Crossing, che potete comprare su Amazon!

Puma, la nota marca di abbigliamento tedesca, collabora regolarmente con altri marchi, tra cui artisti del calibro di Goop, Haribo, i fumetti di Peanuts e 2K Sports. Inoltre questa non è nemmeno la prima volta che lavora con la Nintendo, dato che l’anno scorso ha lanciato una nuova linea di prodotti in coincidenza con il lancio di Super Mario 3D All-Stars. Quindi cosa rende speciale la nuova collezione Animal Crossing x Puma?

Animal Crossing x Puma: una collezione da non perdere

Animal Crossing: New Horizons è stato uno dei titoli più popolari del 2020, in piena pandemia da COVID-19. Ora, sta per diventare il protagonista della nuova collezione di scarpe lanciata da Puma.

In generale le scarpe presentano un design caratterizzato dai colori di Animal Crossing: New Horizons e quindi i toni del verde, del blu e del pesca e gli inserti laterali hanno una grafica traslucida in cui sono raffigurati alcuni dei personaggi più noti ed amati del gioco. Infine sul tallone è ben visibile il logo foglia che contraddistingue l’impresa di Tom Nook.

In particolare il nuovo crossover Animal Crossing x Puma sarà caratterizzato da delle variazioni sulle sneaker Puma esistenti ovvero le Suede, le Wild Rider e le Future Rider, e verrà commercializzato anche un assortimento di magliette a maniche corte e lunghe, felpe con cappuccio, pantaloncini e pantaloni della tuta.

Le Suede, uno dei marchi più affermati di Puma, esistente dal 1968, presenteranno una combinazione di colori pastello del franchise di gioco, una tripla striscia con grafica stampata e una suola traslucida che ha un’altra impronta grafica. Le scarpe sono inoltre decorate con l’icona della foglia di Animal Crossing. C’è anche una borsa di pizzo in tela che si ispira ai sacchetti a campana che si raccolgono nel gioco come forma di moneta.

Le Wild Rider, che presentano di solito un’interpretazione di Puma dello street style urbano, avranno una grafica con vari personaggi del franchise, tra cui la popolare Isabelle. L’icona della foglia del gioco è stata anche ricamata sul tallone. Avranno i colori verde, blu e sabbia e un formstrip traslucido sul lato.

Infine, le scarpe da corsa Future Rider di Puma, realizzate con sovrapposizioni di nylon, tela e pelle scamosciata, presenteranno ancora una volta la grafica della foglia sul tallone, come un cenno al logo del gioco. Il pezzo laterale in poliuretano termoplastico (TPU), che si trova vicino al fondo della sneaker, è decorato con altri elementi che alludono all’iconografia della serie.

Per quanto riguarda la data d’uscita, Puma ha annunciato che tutti gli articoli della sua collezione a tema Animal Crossing saranno messi sul mercato sabato 18 settembre. Saranno disponibili su PUMA.com e altri rivenditori selezionati in tutto il mondo. I prezzi devono ancora essere rivelati.