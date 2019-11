Animali Fantastici 3: rivelati molti dettagli sulla lavorazione del nuovo film

Al via la produzione del terzo capitolo della saga cinematografica di Animali Fantastici. Le riprese inizieranno nella primavera del 2020.

Ha preso il via la produzione del terzo capitolo della saga cinematografica di Animali Fantastici. Le riprese del sequel de I Crimini di Grindelwald inizieranno nella primavera del 2020. In un comunicato ufficiale Warner Bros. ha rivelato diversi dettagli riguardo al terzo film ambientato nel passato del mondo magico, inclusi l’annuncio del cast, della produzione e i luoghi in cui saranno eseguite le riprese.

Vedremo quindi il ritorno di molti dei personaggi che hanno interpretato un ruolo principale nei precedenti lungometraggi. Tra questi ovviamente troveremo nuovamente Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald. Al loro fianco faranno ritorno anche Ezra Miller (Credence/Aurelius Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Tra i personaggi che avranno un ruolo più rilevante in questo terzo capitolo della saga troveremo l’attrice Jessica Williams, apparsa brevemente ne I Crimini di Grindelwald. L’attrice rivestirà nuovamente i panni di Eulalie Hicks, professoressa di incantesimi della scuola americana di magia e stregoneria di Ilvermorny.

In questo nuovo film gli spettatori avranno la possibilità di conoscere nuovi dettagli sull’ambientazione del Wizarding World, che dopo aver mostrato la New York e la Parigi degli anni ‘20 darà spazio al Brasile e alla città di Rio de Janeiro. La città carioca sarà così teatro di una parte consistente degli avvenimenti narrati nel terzo film.

Animali Fantastici 3 avrà la sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves e sarà diretto ancora una volta da David Yates. David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram, Tim Lewis,Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger e Courtenay Valenti ricopriranno invece il ruolo di produttori.

Il terzo capitolo della saga, che al momento non ha ancora un titolo definitivo, sarà proiettato nelle sale a partire dal 12 novembre 2020.