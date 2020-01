Anime più visti del decennio, ecco la classifica di Crunchyroll

L’inizio del nuovo anno, oltre a sancire la fine del 2019, ha chiuso definitivamente un decennio, pieno zeppo di opere di altissimo successo e livello artistico. Crunchyroll ha recentemente pubblicato una speciale classifica che mostra i migliori anime per visualizzazioni, suddivisi continente per continente.

Iniziamo fin da subito con il continente americano, infatti i titoli più visti dagli appassionati sono Naruto Shippuden (USA, Messico e Brasile), Attack on Titan (Canada), One Piece e Black Clover (America Latina), e Dragon Ball Super in molte regioni del sud e in alcune del centro.

Passando per il Vecchio Continente, la situazione tende a farsi davvero complicata per l’abbondanza di differenze tra tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea. Naruto ha trionfato in Spagna, Slovenia e Svizzera, mentre One Piece ha conquistato gli appassionati francesi e My Hero Academia quelli russi. In Italia, invece, Black Clover ha conquistato proprio tutti, e JoJo si posiziona alla vetta delle classifiche polacche.

Nel Medio Oriente, contrariamente all’Europa, la situazione è notevolmente semplice da spiegare, difatti gli spettatori di anime preferiscono principalmente tre prodotti, vale a dire Black Clover, Boruto e Naruto Shippuden. La popolazione africana, invece, preferisce Asta e compagni a titoli più blasonati come Hunter x Hunter, Naruto e One Piece.

I telespettatori asiatici hanno il cuore rivolto a Naruto, infatti l’opera di Masashi Kishimoto ha riscosso un grandissimo successo in molti Paesi, soprattutto in Cina, India e Corea del Sud. I giapponesi, invece, preferiscono di gran lunga RWBY – una serie statunitense interamente in CGI.

LA ciurma di Cappello di paglia

Chiude definitivamente il cerchio l’Oceania, che ha dati molto differenti rispetto i restanti continenti. A dettar legge è My Hero Academia, seguito da Attack on Titan, Black Clover, Naruto e One Piece. Tuttavia, bisogna sottolineare che i spettatori di questo continente preferiscono anche Ace Attorney, Mob Psycho 100 e Boruto.