Il primo anime di Yusuke Murata è attualmente in fase di lavorazione! Yusuke Murata, l’illustratore di manga di One-Punch Man (fate i vostri acquisti a tema One-Punch Man qui su Amazon). ha di recente pubblicato un breve teaser trailer senza audio del suo primo progetto anime, Zaiyuki. Basato sul racconto popolare cinese Viaggio in Occidente, che ha ispirato numerose altre storie, tra cui Dragon Ball e The God of High School, Zaiyuki sarà animato da Village Studio. Il racconto di formazione vede come protagonista principale un debole ragazzo kappa che si ritrova coinvolto in una serie di avventure dopo aver incontrato un cacciatore di tesori.

Murata ha già rivelato che la sua storia si concentrerà sui temi della ricchezza, della colpevolezza e del coraggio. Inoltre, l’autore ha anche pubblicato i character design dei quattro personaggi principali della sua nuova serie animata.

In arrivo il primo anime di Yusuke Murata (One-Punch Man) basato su Viaggio in Oriente

Qui di seguito potete trovare il primissimo teaser trailer di Zaiyuki, il primo anime di Yusuke Murata.

Il protagonista, il ragazzo kappa, indossa una maglietta bianca, pantaloncini cargo blu e scarpe da ginnastica bianche con calze abbinate bordate di viola. Il design del monaco buddista, Xuanzang, ha ricevuto un aggiornamento moderno e ora indossa un elegante abito nero e molteplici piercing sull’orecchio e sul sopracciglio. Due linee di capelli rasati sono presenti ai lati della sua testa. Invece di un bastone d’oro, nella versione di Murata il bastone ora è nero come la pece e brandisce un’arma corta simile ad un artiglio. Potete ammirarli qui in basso:

In Viaggio in Oriente, Zhu Bajie viene descritto come un mostro, ma si tratta di un maiale umanoide ed è, in effetti, un personaggio piuttosto sgradevole. Nella sua versione, Yusuke Murata ha deciso di cambiare il sesso del personaggio, che ora è femminile. Il maiale umanoide originariamente considerato mostruoso ora sfoggia un bikini rosa con pantaloncini di pelle nera a vita bassa e molto attillati. Una serie di nastri rosa avvolgono le sue lunghe gambe e braccialetti d’oro e d’argento le impreziosiscono i polsi.

Infine, non poteva certo mancare il Re Scimmia, Sun Wukong, che è decisamente più piccolo della sua versione originale in Zaiyuki, ma è riconoscibile dal suo sguardo feroce, dalla fascia dorata sulla sua fronte e dal bastone rosso. Nonostante la sua piccola statura, il suo potere e la sua forza sono resi evidenti attraverso il suo aspetto, in cui i muscoli sono ben definiti: