Anime Factory, ecco le novità del prossimo anno!

Koch Media Italia, detentrice dell’etichetta Anime Factory, ha annunciato ufficialmente tutte le novità legate al primo semestre del prossimo anno. Gli appassionati, infatti, saranno sicuramente contenti di tre grossi progetti.

Innanzitutto, in occasione del cinquantesimo anniversario del gattone sempre allegro e soddisfatto (come recita la sigla di Cristina d’Avena), tornerà nelle sale cinematografiche italiane Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna. Si tratta del 39esimo film d’animazione dedicato a questo mito. La data d’uscita non è stata al momento confermata, ma debutterà nel primo semestre.

Invece, il 27 febbraio 2020 farà il suo caloroso ritorno nelle sale Lupin III – The First. Il ladro gentiluomo che tutti conosciamo tornerà con il suo glorioso fascino e la sua astuzia. Nel nuovo film d’animazione di Anime Factory, Lupin sarà alle prese con una nuova avventura, e precisamente in una caccia al tesoro per rubare il diario di Bresson, nonché l’unico oggetto che il nonno del protagonista non è stato in grado di rubare.

Nei mesi di marzo e maggio, invece, saranno interamente dedicati al ritorno di Hello World e Her Blue Sky. Sono due capolavori creati in terra del Sol Levante, che saranno disponibili rispettivamente dal 9 all’11 marzo 2020 e dall’11 al 13 maggio.

Per quanto concerne le novità in Home Video, Anime Factory ha annunciato che debutterà Fireworks dal prossimo 13 febbraio in formato DVD e Blu-Ray. Infine, il 19 marzo toccherà all’edizione casalinga di One Piece: Stampede.

Rufy Gear 3rd mode