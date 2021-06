Aniplex Online Fest: aggiornamenti su Sword Art Online Progressive, Demon Slayer e altri

L’Aniplex Online Fest tornerà quest’estate dopo aver debuttato per la prima volta l’anno scorso. L’evento avrà luogo il 4 luglio, in coincidenza con l’evento virtuale di Anime Expo e annuncerà gli ultimi aggiornamenti e darà informazioni succose sugli anime di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, Kimetsu no Yaiba, Fate/Grand Order e Puella Magi Madoka Magica.

In questo momento, non abbiamo un’idea precisa di cosa verrà detto per ogni serie. Sword Art Online sta per arricchire il suo franchise con un nuovo film incentrato su Asuna, mentre la serie di Demon Slayer sta lavorando ad una seconda stagione che arriverà sulla scia del primo film dell’anime, Demon Slayer: Mugen Train.

L’Aniplex Online Fest si terrà precisamente il 4 luglio alle 10:00 pm, quindi potete già segnare sui vostri calendari la data della convention virtuale!

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night è basato sui romanzi di Sword Art Online, prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura. Il film descrive la storia dell’incontro tra Kirito e Asuna, coprendo quindi gli eventi che si svolgono al primo piano di Aincrad, in particolare la lotta iniziale di Asuna per far fronte alla realtà del suo nuovo mondo.

Questo è il secondo film del franchise dopo Sword Art Online – The Movie: Ordinal Scale, ambientato tra la seconda e la terza stagione anime. L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata da Edizioni BD, etichetta della casa editrice J-POP.

Demon Slayer

L’anime di Demon Slayer, basato sul manga di Koyoharu Gotouge pubblicato in Italia dalla Star Comics, è stato creato dallo studio Ufotable ed è composto da 26 episodi.

Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. L’anime di Demon Slayer è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 mentre in Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

La seconda stagione dell’anime, Demon Slayer Stagione 2 debutterà nel corso del 2021 e si intitolerà ufficialmente Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen e adatterà il capitolo del quartiere dei divertimenti.

Magical Girl Madoka Magica Movie 4

Magical Girl Madoka Magica Movie 4 (Mahou Shoujo Madoka Magica Movie 4: Walpurgis no Kaiten) è l’ultimo film del franchise di Puella Magika Madoka annunciato per il decimo anniversario del franchise.

Il film sarà un sequel ufficiale del film Puella Magi Madoka Magica The Movie Part 3: Rebellion, uscito al cinema il 2 luglio 2014 e reso disponibile, sia in versione originale sottotitolata che doppiata, su Netflix. Il manga di Puella Magica è disponibile in Italia grazie alla Planet Manga.

Se siete degli amanti della serie di Demon Slayer vi consigliamo di recuperare il romanzo: Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – Il fiore della felicità su Amazon!