Anna and Elsa’s Storybook Adventures: da Lego il libro delle favole di Frozen 2

Sono state diffuse online le foto del nuovo set Lego 43175 – Anna and Elsa’s Storybook Adventures.

Il mini playset fa parte delle nuova linea Lego chiamata Disney Princess Storybook Adventures, destinata al target delle bambine. Si tratterà di una serie di cofanetti a forma di libro delle favole, al cui loro interno sarà possibile costruire una piccola scenografia in cui ambientare il gioco. In tal senso la linea Disney Princess Storybook Adventures sarà improntata più verso il gioco di narrazione che verso la costruzione. All’interno dei vari playset saranno comprese anche alcune nuove minidoll (l’equivalente delle minifigure della serie Friends e Disney Princess) di nuovo formato, caratterizzate da un’estetica, per così dire, più chibi.

Il cofanetto Anna and Elsa’s Storybook Adventures sarà un libro lilla con la costa azzurra, al cui interno si celerà il castello di Arendelle, versione in miniatura del set 41167 – Il villaggio del Castello di Arendelle (link Amazon | link Lego). Una volta aperto il set rivelerà due zone distinte: l’interno del castello e l’esterno.



Sarà così possibile dare vita a nuove storie ed avventure di Anna ed Elsa, ambientando le storie dei protagonisti all’interno del palazzo reale, arredato in modo essenziale ma efficace, oppure all’esterno mantenendo la facciata del castello sullo sfondo e utilizzando la piccola slitta di Kristoff.

43175 – Anna and Elsa’s Storybook Adventures conterrà le minidoll di Elsa, Anna, Kristoff e Olaf.

Similmente al set 41167 anche le minidoll di questo playset saranno caratterizzate dai costumi indossati all’inizio di Frozen 2, durante la canzone Some Things Never Changes/Qualche cosa non cambia mai.

43175 – Anna and Elsa’s Storybook Adventures sarà disponibile all’inizio del 2020 e andrà ad aggiungersi agli altri soggetti della linea Disney Princess Storybook Adventures (Mulan, La Sirenetta e La Bella e La Bestia). Lego non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali dei set Disney Princess Storybook Adventures, tuttavia secondo alcune fonti, questi dovrebbero attestarsi attorno ai 20 euro.