Anne Rice, la classifica dei migliori libri da non perdere

Tutti gli appassionati di horror e non solo, non potranno mai dimenticare l’importanza rivestita dalla scrittrice statunitense Anne Rice, che con la sua recente scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in un genere che solo lei ha sapientemente reinventato: l’horror gotico vampiresco. Non vi sorprenderà, quindi, se in questa nostra selezione troverete una forte prevalenza del suo ciclo narrativo più fortunato, ovvero quello delle Cronache dei Vampiri.

Nel corso della sua vita professionale, Anne Rice ha scritto ben 38 libri, totalizzando oltre cento milioni di copie vendute in tutto il mondo. Solo col suo primo romanzo, L’Intervista col Vampiro, scritto dalla Rice nel 1973 (e pubblicato nel 1976), la scrittrice è riuscita a riscrivere l’icona del personaggio vampiresco, collocandolo in una dimensione horror romantica e moderna, conquistando milioni di lettori, anche grazie al film del 1994 con Brad Pitt, Tom Cruise (nei panni di Lestat, iconico protagonista dei romanzi di Anne Rice) e Antonio Banderas.

I migliori libri di Anne Rice

Per lasciarvi incantare dalle disavventure di Lestat de Lioncourt, Louis, Marius, ma anche dalle streghe immaginate dalla Rice, eccovi la nostra TOP 5 dei libri imperdibili di Anne Rice (+1 libro bonus). I libri che vi proponiamo si possono leggere senza un ordine specifico, anche se vi suggeriamo di iniziare proprio con quello in cima alla nostra classifica per conoscere alcuni personaggi che ritroveremo poi anche negli altri libri de Le Cronache dei Vampiri.

Siete pronti? Spegnete e preparatevi ad abbracciare i piaceri dell’oscurità…

#5 Il Vampiro Di Blackwood

Il Vampiro di Blackwood racconta le vicende di Tarquin Blackwood un vampiro ventenne che ha sempre vissuto affiancato da uno spirito, Goblin. Quando gli viene dato il Dono Tenebroso da Petronia, Goblin comincia a nutrirsi del suo sangue, fino a prendere completamente il sopravvento sul giovane. Taquinn vagherà nel tempo e nello spazio di luoghi meravigliosi come l’antica Atene, la Napoli del XIX secolo e l’immancabile New Orleans tanto cara alla scrittrice, tutto questo per trovare il vampiro Lestat, l’unico che può aiutarlo nella sua personale lotta contro lo spirito del Goblin.

Il Vampiro di Blackwood è il nono libro delle Cronache dei Vampiri ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2002.

#4 Il Vampiro Marius

Il Vampiro Marius (titolo originale Blood and Gold) racconta la storia da un punto di vista differente, cercando di iniziare a fare luce sulle origini dei vampiri. Si tratta dell’ottavo libro delle Cronache dei Vampiri (pubblicato per la prima volta nel 2001) e approfondisce la figura di Marius, che oltre a essere il mentore di Lestat, è uno dei vampiri più importanti di tutta l’epopea creata dalla Rice.

Nel romanzo, il vampiro Thorne si risveglia da un sonno millenario in una caverna di ghiaccio e si mette alla ricerca di una guida che lo reintroduca nel mondo attuale. Nel suo cammino incrocerà quindi Marius che gli narrerà la sua vita per fornirgli il giusto background storico.

#3 La regina dei dannati

La regina dei dannati (titolo originale The Queen of the Damned), pubblicato nel 1988 è il terzo libro delle Cronache dei vampiri e racconta una delle parentesi più pop e iconiche del vampiro Lestat, che grazie alla sua musica rock riesce a risvegliare Akasha, la sovrana dei dannati.

Akasha e il suo consorte Enkil dormono da 6000 anni, ma proprio la musica di Lestat, divenuto una famosa rockstar degli anni ’80, ha risvegliato la ‘regina dei dannati’, pronta a realizzare il suo sogno di dominio assoluto sugli uomini e sui vampiri al fianco di Lestat di cui è perdutamente innamorata. Nella prima parte del romanzo, vengono anche raccontate le vicende di Armand, Louis, Marius e altri personaggi noti delle Cronache dei Vampiri.

Nel 2002 è arrivato nelle sale cinematografiche un film ispirato al libro, che però si prende alcune libertà autoriali, eliminando anche la prima parte del libro concentrandosi principalmente sulle figure di Lestat e Akasha.

#2 Scelti Dalle Tenebre

Scelti dalle Tenebre (titolo originale The Vampire Lestat), pubblicato nel 1985 è il secondo libro delle Cronache dei vampiri di Anne Rice e da molti reputato il migliore dell’intero ciclo narrativo, anche se noi abbiamo una piccola riserva in proposito come leggerete più avanti.

La narrazione è affidata per la prima volta al vampiro Lestat, che dopo aver letto il racconto del suo amico Louis de Pointe du Lac scritto dal giornalista conosciuto nel primo libro L’Intervista col Vampiro, non resta particolarmente soddisfatto del ritratto di dissolutezza, egoismo e potenza evidenziato.

Quindi, in questo romanzo, Lestat narrerà per intero la sua storia, partendo dalla sua genesi fino al presente (quello temporale dell’Intervista resa da Louis, ovvero i nostri giorni), percorrendo un cammino lunghissimo tra epoche lontane e luoghi incredibili. Uno dei libri che abbiamo amato di più di Anne Rice, colmo di passione, di sangue, piacere e orrori.

#1 Intervista col Vampiro

In vetta alla nostra classifica troviamo Intervista col vampiro, il primo e più famoso romanzo della saga Cronache dei Vampiri. Pubblicato per la prima volta nel 1976, è divenuto rapidamente un best seller che ad oggi conta più di otto milioni di copie vendute nel mondo.

Il romanzo vede due uomini, un sedicente vampiro e un giornalista che vuole scrivere la sua storia. La storia è quella di Louis de Pointe du Lac un nobiluomo che non riuscendo a reggere il dolore della perdita del fratello, si rifugia nel conforto di uno straniero affascinante che mordendolo lo renderà per sempre immortale. Quell’uomo era il vampiro Lestat.

Ma Louis non riesce a staccarsi dai suoi sentimenti umani e fugge (finchè resisterà alla fame…) dalla pratica dell’omicidio e non riesce a rinunciare all’amore mortale. Questi geniali espedienti producono una grande empatia tra le figure immaginate dalla Rice e i lettori che hanno sempre amato questo grande romanzo.

Il successo del libro ha portato Hollywood a produrre il famoso film de L’Intervista col Vampiro con Brad Pitt, Tom Cruise e Antonio Banderas proiettato nelle sale nel 1994.

L’ora delle streghe (Libro Bonus)

Sappiate che la compianta Anne Rice, nella sua prolifica attività di scrittrice, non ha dato solo la vita (eterna) ai vampiri, ma si è spinta fino a quel fantasy che appartiene al filone horror delle streghe.

Infatti, Anne Rice con L’ora delle streghe (titolo originale The Witching Hour), pubblicato nel 1990, da inizio alla Saga delle Streghe Mayfair, che in alcuni frangenti va a incrociarsi con le ben più famose Cronache dei Vampiri.

La narrazione de L’ora delle Streghe parte dalla tanto amata New Orleans, più esattamente sotto il portico di una vecchia casa, dove ogni giorno una donna siede immobile su una sedia a dondolo, con lo sguardo spento. La donna viene visitata solo da un misterioso giovane, che svanisce nel nulla se chiunque osa avvicinarsi. Nel frattempo, a San Francisco, Michael Curry, annegato nell’oceano, torna inspiegabilmente alla vita dopo essere stato ripescato in mare dalla dottoressa Rowan Mayfair. C’è qualcosa di orribile e oscuro che lega la donna di New Orleans alla figura di Rowan…

Si tratta, a nostro giudizio, del miglior libro della trilogia della saga delle Streghe di Mayfair, che potrebbe trovare il vostro favore se e quando avrete esaurito la vostra sete di sangue da vampiro…