Warner Bros. Discovery ha dato ufficialmente il via alla sua campagna globale Celebrating Every Story, in occasione del 100° anniversario dei Warner Bros. Studios previsto per il prossimo 4 aprile 2023. Preparatevi dunque a molteplici attività organizzate in tutto il mondo, dalle celebrazioni del centenario in Cina, e una mostra a tema durante il Beijing International Film Festival, ai canali pop-up in Germania fino alle mostre cinematografiche in tutta Europa. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Celebrating Every Story, l’anniversario degli Warner Bros. Studios

Nei prossimi 12 mesi, le celebrazioni del centenario prevedono una campagna completamente incentrata sui fan di tutto il mondo! Tra le attività previste troveremo la programmazione di un documentario in tre parti sulla storia della Warner Bros che debutterà su HBO Max, una serie di maratone ed episodi speciali, le interviste d’archivio trasmesse su Extra sui set delle 29 stagioni delle serie e numerose anteprime sul red carpet ed eventi.

Warner Bros. Discovery

Tra le attività previste ci saranno anche le proiezione nell’arco di tutto l’anno dei classici della Warner Bros. su TCM, il reclutamento di filmmaker da inserire nel progetto di un cortometraggio che rende omaggio ad alcuni dei film più iconici della Warner Bros e molto altro ancora.

Gli eventi dal vivo

Warner Bros. Discovery presenterà inoltre numerosi eventi ed esperienze dal vivo come ad esempio i numerosi Candlelight Concert che si svolgeranno in 100 città del mondo tra cui Los Angeles, New York, Londra, Toronto, Melbourne, Parigi, Singapore, Milano, San Paolo e Città del Messico.

Il TCM Classic Film Festival di Hollywood ad aprile celebrerà i film chiave e i maggiori talent della storia della Warner Bros. Pictures, come Casablanca e il 50° anniversario de L’esorcista. Ci saranno inoltre proiezioni cinematografiche limitate di alcuni dei titoli cinematografici più popolari nonché mostre museali del centenario e proiezioni commemorative con l’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles e il Museo nazionale di storia americana dello Smithsonian. Le celebrazioni continueranno poi anche presso gli hotel e parchi a tema Warner Bros di tutto il mondo, con merchandising esclusivo, servizi fotografici, e altro ancora. In ultimo, Warner Bros. Studio Tour Hollywood celebrerà l’occasione con una mostra speciale che prenderà il via a febbraio e si evolverà durante l’anno con numerose sorprese.

Home Video che passione

Per tutti gli appassionati collezionisti, Warner Bros Home Entertainment prevede la distribuzione di una serie di lungometraggi in edizione Blu-ray e DVD. Tra questi ci sono quattro cofanetti da collezione da 25 film, una raccolta di 100 titoli e numerose serie TV. Segnaliamo inoltre l’uscita di dieci titoli rimasterizzati in 4K Ultra HD, tra i quali troviamo la collezione di 5 Film di Superman. Nel frattempo, scoprite i cofanetti Home Video per il Natale!

Vestirsi con stile e collezionare per l’anniversario Warner Bros. Studios

Per questa importante celebrazione verrà dato spazio anche all’abbigliamento, agli articoli per la casa a giocattoli, agli oggetti da collezione e all’editoria. Per tutto il 2023, i prodotti di consumo presenteranno diverse esclusive con partner chiave, tra cui Amazon, Saks Fifth Avenue, Funko, Mattel, New Era, Running Press e altri. Inoltre, verrà presentata una nuova linea di prodotti con i personaggi Looney Tunes.