Un film live action di Dragon Trainer basato sul film d’animazione omonimo del 2010 prodotto da DreamWorks è ufficialmente in fase di lavorazione presso gli studi della Universal. In seguito a un report risalente a qualche tempo fa dell’insider del settore Daniel Richtman, la rivista Variety ha confermato che è attualmente in fase di sviluppo un film basato Dragon Trainer con attori in carne e ossa.

Annunciata la data di uscita del film live action di Dragon Trainer

È emerso che Dean DeBlois, che ha già scritto e diretto la trilogia dei film d’animazione originale (acquistate la Dragon Trainer Collection con i 3 film di animazione in Blu-Ray qui su Amazon), tornerà a rivestire i medesimi ruoli anche per il film reboot live action. Oltre a scrivere e dirigere la nuova pellicola, Dean DeBlois ne sarà anche il produttore. Sono coinvolti nella produzione del film anche Marc Platt e Adam Siegel, che svolgeranno questo ruolo per la Marc Platt Productions, che ha la propria sede presso la Universal. Lexi Barta, vicepresidente dello sviluppo di produzione della Universal, supervisionerà il film per conto dello studio. Un’altra notizia importante è anche a data di uscita ufficiale di Dragon Trainer, il nuovo fiolm live action.

Il franchise di Dragon Trainer non si limita al grande schermo. Una serie animata spin-off intitolata Dragons è andata in onda per un totale di otto stagioni, dal 2012 al 2018. Un’altra serie animata intitolata Dragons: Rescue Riders è andata in onda per sei stagioni, dal 2019 al 2022.

Attualmente, DreamWorks sta ancora producendo la serie animata Dragons: The Nine Realms. Uno spin-off ambientato nei giorni nostri, The Nine Realms, è stato presentato per la prima volta nel dicembre 2021, la cui quinta stagione vedrà la luce da giovedì 2 marzo.

Come anticipato in precedenza, conosciamo anche la data di uscita ufficiale del film live-action di Dragon Trainer, che sarà proiettato nelle sale il 14 marzo 2025.