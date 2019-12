Annunciata la data di uscita di Matrix 4

Warner Bros. ha annunciato la data di uscita nei cinema di Matrix 4, prosecuzione della saga di fantascienza ad opera delle sorelle Wachowski.

La data di uscita del quarto capitolo di Matrix è stata programmata per il 21 maggio 2021 nel pieno della cosiddetta blockbuster season, ovvero il periodo dell’anno negli Stati Uniti in cui i distributori puntano al maggior incasso dell’anno.

Warner Bros. dovrà competere con molti altri titoli di spicco, tuttavia la scelta di far debuttare Matrix 4 in questo periodo dell’anno indica che la casa di produzione crede fortemente in questo progetto e nella sua capacità di sbaragliare la concorrenza.

Tra gli sfidanti che si porranno lungo il cammino di Neo ci sarà anche John Wick 4, la cui uscita è prevista nella stessa data di Matrix, sarà quindi interessante vedere se l’Eletto riuscirà ad avere la meglio sull’altra controparte cinematografica interpretata da Keanu Reeves. In tutto questo siamo sicuri che gli appassionati di cinema action e i fan di Reeves saranno coloro che trarranno il massimo da quello che si preannuncia un vero e proprio testa a testa a colpi di arti marziali e scontri a fuoco.

Matrix 4 tornerà così nelle sale a distanza di 18 anni dall’ultimo film (The Matrix Revolutions del 2003), ma al momento la produzione è molto riservata sui dettagli che riguardano la trama del film. Contrariamente agli episodi precedenti il quarto film di Matrix vedrà il coinvolgimento della sola Lana Wachowski, che si ricoprirà un ruolo di produttrice e sceneggiatrice.

Per quel che riguarda il cast invece oltre a Reeves, che rivestirà i panni di Neo, ritroveremo anche Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, rispettivamente nei ruoli di Trinity e Niobe. Altri nomi confermati del cast saranno: Jonathan Groff (Mindhunter), Neil Patrick Harris (How I met Your Mother), Jessica Henwick (Game of Thrones) e Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen).