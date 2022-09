Netflix ha finalmente annunciato la finestra di lancio di The Witcher 3, le cui riprese sono state completate il 9 settembre. La prossima stagione adatterà gli eventi di Il tempo della guerra, il secondo romanzo della Saga di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski. Netflix non ha rilasciato troppi dettagli sulla trama, ma ci ha mostrato un poster in cui viene anche annunciata la finestra di lancio di The Witcher 3, anche se sembrerebbe presagire un imminente disastro…

La finestra di lancio di The Witcher 3

La showrunner Lauren S. Hissrich aveva precedentemente accennato al fatto che la terza stagione sarebbe stata più fedele al romanzo di Sapkowski rispetto alla precedente, aggiungendo che vedremo anche elementi tratti da Il Sangue degli Elfi, primo romanzo della saga, e La Spada del Destino, una raccolta di 6 racconti.

La terza stagione della serie non è l’unica cosa che Netflix sta attualmente sviluppando per il franchise dello Strigo, che continua a espandersi sempre più. L’evento TUDUM di quest’anno ha anche mostrato al pubblico uno sguardo più da vicino alla prossima serie prequel live-action di The Witcher, ovvero The Witcher: Blood Origin, ambientata 1.200 anni prima degli eventi della serie principale e poco dopo gli eventi catastrofici noti come Congiunzione delle Sfere. Racconterà la storia di alcuni personaggi, più di preciso degli elfi, che saranno alle prese con i vari cambiamenti che avvengono nel Continente.

Chiudiamo quindi questo articolo con l’annuncio più importante, ovvero la finestra di lancio di The Witcher 3, che è stata presentata unitamente a un poster che lascia presagire eventi drammatici. Nella locandina vediamo, infatti, i tre simboli che rappresentano Geralt di Rivia, la principessa Ciri e Yennefer di Vengerberg, solo che questa volta i simboli sono andati in frantumi: cosa vorrà mai dire questa immagine? Infine, in fondo al poster è anche scritta la finestra di lancio per la terza stagione della serie.

In attesa di una data di uscita ufficiale, The Witcher 3 arriverà su Netflix la prossima estate.