L’universo fumettistico del cavaliere oscuro continua a espandersi. Nei giorni scorsi è stata annunciata “Batman – One Bad Day“, una serie di speciali a cadenza mensile, di 64 pagine ciascuno, incentrati su alcuni dei più grandi nemici di Batman: L’Enigmista, Pinguino, Due Facce, Mr. Freeze, Catwoman, Bane, Clayface e Ra’s al Ghul.

La tagline “One Bad Day” fa riferimento al celeberrimo The Killing Joke di Alan Moore in cui bastava semplicemente una brutta giornata per far impazzire un uomo, ovvero il Joker.

Batman – One Bad Day: The Riddler, in uscita ad agosto, è un thriller intellettuale in cui Batman deve sfruttare le sue abilità di detective per smascherare le uccisioni, apparentemente a caso, commesse dall’Enigmista. Lo speciale è scritto da Tom King e disegnato da Mitch Gerards.

Lo speciale incentrato su Due Facce, invece, in uscita a settembre, è descritto come una storia a tinte noir in cui Batman dovrà vedersela con l’alter ego di Harvey Dent mentre Gotham è in pericolo.

Il terzo speciale, in uscita a ottobre, vede il cavaliere oscuro affrontare Oswald Cobblepot aka Il Pinguino dopo che il suo impero criminale è stato sottratto da un ex alleato. Nel mix anche l’Uomo Ombrello, altro villain dei fumetti. La storia è scritta da John Ridlei e disegnata da Giuseppe Camuncoli, Cam Smith e Arif Prianto.

Batman – One Bad Day: Mr. Freeze, in arrivo a novembre, vede Batman e Robin alle prese con una Gotham innevata e con un Mr. Freeze più in forma che mai. Storia scritta da Gerry Duggan e disegnata da Matteo Scalera e Dave Stewart. Il quinto speciale, in uscita a dicembre, è invece incentrato su Catwoman, intenta a rubare una spilla di sua madre messa all’asta a un prezzo ingente.

La storia sull’alter ego di Selina Kyle è scritta da G. Willow Wilson e disegnata da Jamie McKelvie e Tamra Bonvillain. Uscirà invece a gennaio Batman – One Bad Day: Bane, storia che vedrà il ritorno di una delle nemesi più forti del cavaliere oscuro. La storia è scritta da Joshua Williamson e disegnata da Horward Porter e Tomeu Morey.

Gli ultimi due numeri, in uscita rispettivamente a febbraio e marzo, sono incentrati su Clayface, pronto a farsi strada con delle uccisioni dopo la mancata fama in quel di Hollywood, e su Ra’s al Ghul. Di quest’ultimo, però, non si hanno la trama e la grafica.