Il noto membro della Bat-Family si prepara a una nuova avventura in solitaria. DC Comics ha infatti annunciato in data odierna la serie a fumetti Tim Drake: Robin, in arrivo il 27 settembre. La storia seguirà gli avvenimenti di Batman: Urban Legends, dove Tim Drake ha svelato di essere bisessuale, e lo speciale Tim Drake Pride.

Annunciata la nuova serie a fumetti “Tim Drake: Robin”

La nuova serie metterà Tim al centro di un mistero che dura da più di un anno. Un nuovo cattivo che perseguita Tim da lontano decide di prendere le cose da vicino, mettendo in pericolo Bernard e tutte le persone a cui Tim tiene. Tutto questo mentre l’eroe si ritaglia finalmente un angolo di Gotham City tutto per sè e cerca di ricongiungersi con Stephanie Brown dopo che i due si erano lasciati.

Creato da Marv Wolfman e Pat Broderick, la prima apparizione di Tim Drake risale al 1989 nel numero 436 di Batman. L’anno successivo divenne poi il terzo Robin dopo Dick Grayson e Jason Todd. Ha anche operato con l’alias Red Robin.

La bisessualità di Tim Drake è stata apertamente celebrata nell’albo speciale rilasciato durante il Mese del Pride dove l’eroe incontra un amico di nome Bernard, capendo subito di provare del tenero per lui.

Ma non è tutto, perchè la DC ha riunito una Rogues’ Gallery di artisti per catturare tutti i look iconici di Tim nel corso degli anni, con una variante di One Year Later di Jorge Jimenez, una variante della Debut Era in scala 1:25 di Sweeney Boo, una variante della Young Justice Era in scala 1:50 di Dan Mora e una variante della Teen Titans Era in scala 1:100 di Jamal Campbell, con la copertina principale di Ricardo López Ortiz.

Nel frattempo un altro membro della Bat-Family, ovvero Damian Wayne, continuerà la sua avventura in Batman v Robin, in arrivo il 13 settembre. La nuova serie sarà scritta da Mark Waid e disegnata da Mahmud Asrar.