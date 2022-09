È ufficiale: la seconda stagione di The Ancient Magus’ Bride, adattamento dell’omonimo manga shounen scritto e disegnato da Kore Yamazaki e pubblicato nel nostro Paese dalla Star Comics, è attualmente in produzione! Pubblicato un primissimo teaser e la key visual della nuova stagione!

Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di The Ancient Magus’ Bride

La second stagione di The Ancient Magus’ Bride inizierà nell’aprile del 2023 e adatterà l’arco “Gakuin” (College) del manga.

Le star dell’anime saranno ancora Atsumi Tanezaki nel ruolo di Chise, Ryōta Takeuchi nel ruolo di Elias Ainsworth, Kouki Uchiyama nel ruolo di Ruth e Aya Endo nel ruolo di Silky. Il cast di ritorno comprende anche Mutsumi Tamura nel ruolo di Alice e Satoshi Hino in quello di Mikhail Renfred.

Questa la key visual:

Kazuaki Terasawa torna dal progetto OAD The Ancient Magus’ Bride – The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm per dirigere l’anime presso lo Studio Kafka, un nuovo studio di animazione creato appositamente per il progetto OAD. Aya Takaha torna dall’anime televisivo per scrivere la sceneggiatura insieme a Yoko Yonaiyama (The Ancient Magus’ Bride – The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm) e Chiaki Nishinaka. Hirotaka Katō ritorna dal precedente anime del franchise come character designer e Junichi Matsumoto torna a comporre le musiche.

Qui sotto potete guardare il teaser:

Il manga e l’anime

Il manga è stato serializzato dal 30 novembre 2013 sulla rivista Monthly Comic Blade, fino al settembre 2014. In seguito è stato pubblicato su Comic Garden, dove è attualmente in corso. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics a partire dal febbraio 2016:

Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità di riscatto… Potrà fidarsi di questo misterioso e intrigante individuo? E cosa mai vorrà da lei?! Due sono le opzioni in gioco: o la aiuterà a risollevarsi dal suo triste destino o la farà precipitare ancora più in basso, nelle tenebre più buie…

La serie è stata nominata all’ottavo Manga Taishō e ha ottenuto il secondo posto nel sondaggio “top 20 manga per lettori maschi” di Kono manga ga sugoi! nel 2014. Non solo. Il manga ha fatto un’apparizione speciale nel secondo episodio di Wotakoi – L’amore è complicato per gli otaku mentre i protagonisti si trovano in una fumetteria.

Per quanto riguarda l’anime è stato trasmesso tra il 7 ottobre 2017 e il 24 marzo 2018. A esso ha fatto seguito un prequel di 3 episodi, sotto forma di OAV, incentrato sulla vita di Chise prima che incontrasse Elias. Entrambe sono disponibili su Crunchyroll.