Shueisha annuncia la Stagione 2 del reboot di Captain Tsubasa (Holly e Benji – Due fuoriclasse nella storica edizione italiana) con l’arco narrativo Junior, ispirato al manga spokon omonimo scritto e disegnato da Yoichi Takahashi.

Captain Tsubasa: Junior Youth Arc

La Stagione 2 è il sequel del reboot anime di Captain Tsubasa andato in onda in Giappone tra il 2 aprile 2018 e il 1° aprile 2019 il quale ripercorre gli eventi memorabili della serie manga e prende il titolo di Captain Tsubasa: Junion Youth Arc (Captain Tsubasa Season 2: Juniors-hen). La nuova serie è attesa per il prossimo ottobre 2023.

L’annuncio è accompagnato da un primo teaser trailer che possiamo guardare di seguito:

La Stagione 2 è realizzata da Studio KAI sostituendo lo studio di animazione David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo) che ha realizzato la Stagione 1. Katsumi Ono (Senki Zessho Symphogear GX, Girly Air Force) dirige il progetto al posto di Toshiyuki Kato. Atsuhiro Tomioka ritorna per supervisionare la sceneggiatura, Hajime Watanabe riprende il ruolo di character designer e responsabile capo del reparto animazioni. Noriko Ogura svolge il ruolo di assistente al character design.

La Stagione 1 ha avuto inizio il 2 aprile 2018 e si è conclusa il 1° aprile 2019 per un totale di 52 episodi proponendo due archi narrativi: Arco degli studenti delle scuole elementari e Arco degli studenti delle scuole medie. In Italia la serie intera è stata proposta da Mediaset e andata in onda dal 23 dicembre 2019 al 9 luglio 2021 su Italia 1. Firmata Anime Factory è possibile acquistare la versione Home Video del doppiaggio italiano qui su Amazon.

Il manga Captain Tsubasa è stato pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal 1981 al 1988 e, in seguito, raccolto in 37 volumi tankōbon. Arriva in Italia grazie a Star Comics che ha pubblicato anche i 18 volumi di Capitan Tsubasa World Youth e i due speciali Capitan Tsubasa World Youth Special e Capitan Tsubasa – Taro Misaki Story. A causa però di un contenzioso tra la FIFA e l’editore giapponese Shūeisha riguardo alla presenza nell’opera di squadre, maglie e giocatori reali la Star Comics non ha potuto pubblicare le rimanti serie né ristampare Capitan Tsubasa World Youth.

Star Comics ha poi riproposto la serie in un box da collezione, intitolato CAPITAN TSUBASA COLLECTION.