In occasione del panel al Jump Festa ’23 dedicato a Spy×Family si apprende che la serie omonima scritta e disegnata da Tatsuya Endo attraverso le pagine di Shonen Jump+ avrà diritto ad una Stagoine 2 dell’anime televisivo e un film animato.

Annunciata la Stagione 2 di SpyxFamily e un film animato

Il tutto è in arrivo nel 2023.

La Stagione 2 adatterà il prosieguo della precedente serie, mentre il film animato narrerà un lavoro completamente inedito con una storia originale mai narrata nel manga.

Il maestro Tatsuya Endo figura tra i riconoscimenti nel ruolo di creatore originale, character designer dei personaggi inediti del film e supervisionerà la realizzazione del film. L’autore giapponese ha anticipato un’illustrazione speciale per l’annuncio del film animato:

Illustrazione di Tatsuya Endo per l'annuncio del film animato di SpyxFamily

Prodotta dallo studio di animazione Wit Studio (Prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti, Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland), la prima stagione dell’anime ha avuto inizio il 9 aprile 2022 e in Italia è stata trasmessa in contemporanea e sottotitolata per Crunchyroll. Inoltre la stessa è disponibile anche doppiata in italiano sempre per Crunchyroll da aprile 2022.

A proposito di Spy×Family

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy×Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga (consigliamo l’acquisto del primo volume su Amazon) che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Il manga ha vinto il primo posto nella categoria manga web della rivista Da Vinci di Kaodokawa e i Tsugi ni Kuru Manga Awards del servizio di streaming Niconico nell’agosto 2019. Il manga è stato anche nominato per il 14° Manga Taisho awards all’inizio di quest’anno.