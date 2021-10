Annunciata la Stagione 3 dell’anime di Mob Psycho 100

Warner Bros. Japan e studio BONES hanno da poco annunciato la produzione della Stagione 3 dell’anime di Mob Psycho 100, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da ONE (One-Punch Man) il cui nome prenderà, appunto, Mob Psycho 100 III.

Studio BONES ha svelato anche un primo teaser e una key visual che vedremo adesso a seguire cominciando da quest’ultima:

E, di conseguenza, il teaser:

Viene anche specificato che la terza stagione è diretta da un nuovo regista rispetto alle precedenti, ovvero Takahiro Hasui (Bungo Stray Dogs, Sk8 the Infinity). Il cast di doppiatori, tuttavia, tornerà a riprendere i rispettivi personaggi.

Entrano nei particolari dello staff di produzione, il precedente regista, Yuzuru Tachikawa, è adesso accreditato come direttore esecutivo del progetto con Takahiro Hasui nei panni di nuovo regista. Hiroshi Seko ritorna a lavoro per comporre la serie. Yoshimichi Kameda, Kazuhiro Wakabayashi e Kenji Kawai ritornano nel ruolo di character design, responsabile suono e compositore delle musiche, rispettivamente.

Al momento non ci è dato conoscere la data di inizio, ma non appena lo scopriremo vi faremo sapere.

Mob Psycho 100: l’anime e il manga

La serie vanta due precedenti stagioni andante in onda in Giappone, rispettivamente, nel 2016 e nel 2019. Le due stagioni sono state prodotte come sempre da studio BONES per un totale complessivo di 25 episodi e 2 OVA. In Italia l’anime è disponibile per la visione con sottotitoli su Crunchyroll.

Relativamente al manga, invece, l’opera è stata lanciata dall’ideatore di One-Punch Man, ONE, nel 2012 e pubblicata mediante i servivi digitali di Ura Sunday (Shogakukan) e successivamente trasferita sull’applicazione di Manga ONE (Shogakukan) nel 2014. ONE ha concluso la serie nel dicembre 2017 e la casa editrice giapponese ha diffuso l’ultimo volume, il 16, ad aprile 2018. Il manga in Italia è edito interamente da Star Comics:

Shigeo “Mob” Kageyama è un comune studente di terza media che vuole solo una vita normale. Malgrado possa scomparire nella folla in un lampo, è in realtà il più potente psichico. Le vite di coloro che gli sono accanto si ammassano come le sue emozioni per una probabile esplosione. Il misterioso gruppo “Claw” si trova nuovamente di fronte a lui. Dove lo porterà il suo vivace cuore nel mezzo della sua giovinezza?

Invitiamo a recuperare qui su Amazon il recente volume del manga che ha consacrato ONE nel panorama che conta dell’industria, One-Punch Man.