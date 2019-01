Annunciata l’edizione Deluxe del gioco da tavolo Suburbia

Suburbia , boardgame di successo della Bezier Games datato 2012, vedrà una riedizione di pregio con la nuova Suburbia Collector’s Edition, prevista per ottobre 2019.

Questa edizione da collezionismo includerà opere completamente nuove di Brett Stebbins (illustratore già visto all’opera in Super Dungeon Explore) oltre a numerosi miglioramenti delle sue componenti tra cui tessere più grandi, nuovi tasselli-colore giocabili , tessere città con spazi incassati, diversi GameTrayz Organizer e una torre eroga-tessere.

Inoltre, la Collector’s Edition non includerà solo il gioco base ma anche tutte e quattro le espansioni pubblicate fino ad oggi con in aggiunta la nuovissima Nightlife, che aggiunge edifici e luoghi più adatti alle ore serali.

La scatola conterrà 5 edifici speciali per la città, 3 GameTrayz, 254 tessere edificio, 81 tessere di altro genere, 1 torre eroga-piastrelle, 20 segnalini in legno dipinti, 15 altri segnalini, 5 pannelli borough recisi, 1 tabellone per popolazione, 1 tabellone del mercato, 70 monete e 5 aiuti giocatore.

Il gioco è indicato per 1-5 giocatori dai 14 anni in su, per una durata prevista di circa un’ora e mezza a partita. Il prezzo di vendita non è stato ancora dichiarato

Bezier Games ha annunciato che intende finanziare il progetto attraverso una campagna Kickstarter che verrà aperta a fine mese.

Inoltre la compagnia distribuirà presto un’espansione a tema supervillain per One Night Ultimate.