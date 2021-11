Annunciata The Bone Orchard Mythos, fumetto horror di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino

Qualche giorno fa i due autori Jeff Lemire e Andrea Sorrentino hanno svelato il loro prossimo progetto che li vedrà lavorare insieme per una nuova serie a fumetti di Image Comics: si tratta infatti di The Bone Orchard Mythos, antologia horror a fumetti che arriverà in America nei prossimi mesi.

Annunciata The Bone Orchard, fumetto horror di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino

Lo sceneggiatore Jeff Lemire e il disegnatore Andrea Sorrentino hanno annunciato il loro prossimo progetto, The Bone Orchard Mythos. Si tratterà di una serie horror che verrà pubblicata in America a partire a Giugno 2022. Come scritto nella propria newsletter, Lemire ha dichiarato che lettori avranno un assaggio del nuovo fumetto della coppia in occasione del prossimo Free Comics Book Day.

The Bone Orchard Mythos vedrà pubblicati sotto questo titolo diversi racconti, proposti in diverse soluzioni e formati: si inizierà con The Passageway, in uscita a Giugno 2022 in un volume di 100 pagine, proseguendo poi a Settembre con Ten Thousand Black Feathers, che sarà invece pubblicata in più parti (si parla di 6 o 8 spillati), arrivando poi a Tenement che verrà pubblicato durante il 2023. Ad affiancare lo sceneggiatore e il disegnatore potrebbero tornare il colorista Dave Stewart e il letterista Steve Wands, con cui hanno già collaborato in passato. Lemire ha annunciato che oltre a queste tre serie verranno anche pubblicate delle storie più lunghe e con la classica modalità di uscita, facenti sempre parte del medesimo universo horror ma mantenendo ognuna una propria indipendenza narrativa.

The Bone Orchard Mythos è solo l’ultima delle numerose serie che la collaborazione tra Jeff Lemire e Andrea Sorrentino ha prodotto. Incontratisi per la prima volta nel 2013 su Green Arrow in DC, i due hanno poi pubblicato insieme per Marvel anche la serie su Old Man Logan, lanciandosi poi in alcuni progetti per Image Comics, come Gideon Falls e il molto recente Primordial. Sono poi tornati in DC in occasione della serie Joker: Killer Smile e lo speciale Batman: The Smile Killer. Il successo di Gideon Falls, disponibile su Amazon, è stato sancito dalla vittoria di un Eisner Award nel 2019 come miglior nuova serie.

Oltre a Primordial e alla prossima collaborazione su The Bone Orchard Mythos, i due autori sono anche impegnati in altri progetti: Jeff Lemire sta continuando ad espandere il proprio universo supereroistico in Black Hammer, pubblicato in patria da Dark Horse e da noi arrivato sempre grazie a Bao Publishing (disponibile qui), mentre Andrea Sorrentino ha da poco pubblicato Batman: The Impostor insieme allo sceneggiatore Mattson Tomlin, stesso autore della sceneggiatura del film The Batman in arrivo il prossimo anno.