Annunciata una versione di Pinocchio illustrata da Mike Mignola

Mike Mignola, il creatore di Hellboy, sta attualmente lavorando per illustrare una nuova edizione del classico di Carlo Collodi, Le Avventure di Pinocchio uscito in origine nel 1883. questa nuova edizione sarà pubblicata da Beehive Books nel corso del 2022. Pinocchio: An Illuminated Edition, questo sarà il titolo della nuova edizione, andrà a far parte di una speciale linea di prodotti realizzata da Beehive, che vede i grandi classici illustrati da famosi illustratori, che li reinterpretano secondo il loro stile personale. La copertina del libro illustrato da Mignola, e colorata Dave Stewart, collaboratore di vecchia data del papà di Hellboy, mostra un Pinocchio con un aspetto da marionetta inquietante, piuttosto che con e tenere sembianze di bimbo presenti nel famosissimo adattamento animato di Walt Disney, risalente ormai al 1940.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Mike Mignola, Pinocchio è sempre stato, assieme a Dracula di Bram Stoker, uno dei suoi classici preferiti fin da bambino, andando ad influenzare non poco i modo in cui i disegnatore pensa e concepisce e sue opere. Secondo Mignola, la storia di Pinocchio ha tutto, compresi stimolanti spazzi di umorismo weird e veri e propri momenti di orrore e violenza surreale, e si dichiara entusiasta di partecipare a questo progetto di Beehive, alla luce anche del fatto che considera le altre opere facenti parte della linea Illuminated Edition, questo è il nome della serie completa, delle vere e proprie opere d’arte. Pinocchio: An Illuminated Edition, come le altre uscite della stessa linea, verrà finanziato tramite una campagna Kickstarter. Ancora non si conosce la data esatta a partire dalla quale sarà possibile finanziare il progetto, ma la pagina del Kickstarter è attualmente già online.

L’idea di leggere uno dei classici della letteratura italiana, rivisto e reinterpretato nel personale stile di Mike Mignola è davvero interessante. Quanto sarà oscura e inquietante questa nuova versione di Pinocchio? Speriamo di poterlo scoprire assieme il più presto possibile.