Annunciati i primi cinque membri di The Fall of the House of Usher

The Fall of The House of Usher è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Edgar Allan Poe, uno dei più famosi e apprezzati scrittori horror, spesso accostato ai nomi di Howard Philips Lovecraft e Robert William Chambers,. Tra i suoi racconti più famosi ci sono La Maschera della Morte Rossa, Il Cuore Rivelatore, Il Gatto Nero, Il Pozzo e il Pendolo. A dirigere The Fall of The House of Usher c’è Mike Flanagan noto per i suoi capolavori horror The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e il recente Midnight Mass.

Netflix ha finalmente annunciato i primi membri del cast di The Fall of The House of Usher e tra i nomi spicca quello di Carla Gugino.

The Fall of The House of Usher: i primi cinque membri del cast

Frank Langella (The Trial of the Chicago 7) sarà Roderick Usher il patriarca, Mary McDonnell (The Closer, Major Crimes) sarà la gemella di Roderick, Carl Lumbly (Doctor Sleep, The Falcon and the Winter Soldier) sarà il famoso investigatore di Poe C. Auguste Dupin. Infine abbiamo Mark Hamill (Star Wars, Masters of the Universe: Revelation) e Carla Gugino (The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Gerald’s Game) il cui ruolo non è stato rivelato.

Per quanto riguarda il ruolo di Hamill è stato rivelato che “interpreterà un personaggio sorprendentemente a suo agio nell’ombra” mentre la Flanagan descrive il suo personaggio come “in primo piano” nella serie.

Di che cosa parlerà The Fall of The House of Usher?

Prendendo il nome dal racconto di Poe del 1839, l’originale racconto horror gotico segue un narratore senza nome che viaggia per aiutare il suo amico, Roderick Usher, nella sua fatiscente tenuta in campagna, solo per scoprire gli oscuri e inquietanti segreti che si nascondono tra le sue mura.

Recuperate il libro La caduta della casa degli Usher disponibile su Amazon!