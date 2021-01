Annunciato Broken Tales: le fiabe che non vi faranno dormire la notte

The World Anvil Publishing, durante la sua settimana di annunci, ha rilasciato un comunicato su quello che potrebbe essere uno dei progetti più interessanti del panorama ludico italiano di quest’anno: Broken Tales.

L’opera sarà frutto della collaborazione di Alberto Tronchi e Daniel Comerci (duo di cui abbiamo da poco recensito Explorers of Nurath) e verrà finanziata con una campagna fondi sulla nota piattaforma kickstarter (potete chiedere di essere avvisati dell’avvio qui).

Fin da subito Broken Tales si presenta in maniera molto peculiare, andando a ribaltare alcuni dei concetti assodati, e ritenuti quasi basilari, del mondo delle fiabe: i cattivi saranno per sempre tali e che ci sarà un lieto fine ad attendere gli eroi.

Lo stesso Alberto Tronchi ha così presentato quella che sarà la sua prossima opera:

come in ogni fiaba che si rispetti…

C’era una volta un bambino che salvò il mondo delle Fiabe e ottenne come ricompensa un desiderio. Colui che Trama nell’Ombra vide in questo la sua occasione e offuscò il cuore innocente del piccolo, sussurrando al suo orecchio un’idea buona solo in apparenza. Il bambino chiese così al Re delle Fiabe di dare nuova vita ai cattivi, che da secoli erano relegati al ruolo di antagonisti, donando loro una possibilità di redenzione. Ma ogni luce ha bisogno della sua ombra, e fu così che i cattivi divennero i buoni e i buoni, per contrappasso, divennero i cattivi. E tutte le Fiabe andarono in frantumi.

Le informazioni fornite non sono moltissime, ma sono comunque sufficienti a delineare un interessante quadro generale.

Broken Tales prenderà le fiabe classiche che tutti siamo abituati a conoscere e andrà a rileggerle in chiave dark: in una gotica Europa del 1700 i giocatori vestiranno i panni di alcuni membri dell’Ordine, un gruppo segreto che, sotto diretto comando del papato, ha il sacro mandato di indagare su tutto ciò che sfida la logica e la mente umana.

Broken Tales sfrutterà il Monad Echo, sistema di gioco già utilizzato in Evolution Pulse e Valraven

Nel comunicato sono state fornite informazioni su quanto sarà possibile portare a casa con il pledge base della campagna di raccolta fondi: un libro da 120 pagine, 5 schede personaggi (Baba Yaga la Strega Bambina, Garou il Vecchio Lupo, Giacomo lo Spadaccino, Regina la Dama di Cuori e Il Mirabolante Pifferaio Senza Nome; tutti ispirati a personaggi iconici del mondo delle fiabe), il Gatto e la Volpe (due personaggi esclusiva KS), una reference delle regole ed una custodia.

La quickstart di Broken Tales sarà resa disponibile da Aprile, mentre la campagna Kickstarter, dove potremo scegliere se avere il amteriale in italiano o in lingua inglese, avrà inizio nel corso del mese di Maggio.