Annunciato il cofanetto blu-ray di The Skywalker Saga

Fanatici della saga di Star Wars gioite, perché è in arrivo un cofanetto blu-ray che raccoglierà l’intera The Skywalker Saga.

Si tratterà di un cofanetto speciale che conterrà i film in formato 4K Blu-ray, Blu-ray oltre alle rispettive versioni digitali.

Secondo il sito di Best Buy, negozio statunitense che al momento sta prendendo i preordini del cofanetto, il cofanetto The Skywalker Saga sarà contenuto in un sontuoso packaging: una scatola nera sulla quale spiccherà un porzione di Morte Nera, mentre all’interno sarà possibile trovare un volumetto che raccoglierà fotografie ed illustrazioni della saga.

Al momento non sono stati rilasciati molti dettagli riguardo il cofanetto The Skywalker Saga, infatti il sito di Best Buy non riporta molte altre informazioni, se non che la scatola conterrà un totale di 27 dischi su cui sarà possibile trovare tutti i 9 episodi di Star Wars.

Se però si considera che l’intera saga è composta da 9 film, ognuno dei quali presente sia in qualità Blu-ray e 4K Blu-ray, all’interno del cofanetto rimangono fuori dal conto ben 9 dischi.

Come è facile presumere questi 9 dischi potrebbero accogliere altrettanti contenuti extra, come dietro le quinte e making of, soliti accompagnare i cofanetti di Star Wars realizzati negli anni, mentre con buona probabilità sia Rogue One e Solo (che appartengono alla serie A Star Wars Story) non troveranno spazio all’interno di questo box da collezione.

Best Buy non ha ancora comunicato una data di uscita del cofanetto, tuttavia avendo aperto i pre ordini il cofanetto The Skywalker Saga avrà un costo di 249,99$ (circa 220 euro). Per quel che riguarda l’edizione italiana di un cofanetto contenente l’intera The Skywalker Saga non ci sono novità in merito, non mancheremo di tenervi informati qualora questo dovesse venire annunciato.